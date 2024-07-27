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Армия Израиля обвинила "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам - РИА Новости, 27.07.2024
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20:59 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/udar-1962431710.html
Армия Израиля обвинила "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам
Армия Израиля обвинила "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам - РИА Новости, 27.07.2024
Армия Израиля обвинила "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам, в результате которого погибли люди, осуществило ливанское шиитское движение... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T20:59
2024-07-27T20:59
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
голанские высоты
израиль
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам, в результате которого погибли люди, осуществило ливанское шиитское движение "Хезболлах", поскольку об этом свидетельствуют разведданные и ситуационная оценка ЦАХАЛ. Ранее израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом сообщала о девяти погибших и тридцати четырех пострадавших при обстреле Голанских высот. Высокопоставленный источник в "Хезболлах" сообщил РИА Новости, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. "Согласно ситуационной оценке ЦАХАЛ и разведданным, имеющимся в нашем распоряжении, ракетный пуск в направлении населенного пункта Мадждаль-Шамс был осуществлен террористической организацией "Хезболлах". Террористическая организация "Хезболлах" стоит за ракетным пуском по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, голанские высоты, израиль
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Голанские высоты, Израиль
Армия Израиля обвинила "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам

ЦАХАЛ утверждает, что ракетный удар по Голанским высотам нанесла "Хезболла"

© РИА Новости / Артур Габдрахманов Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах
 Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам, в результате которого погибли люди, осуществило ливанское шиитское движение "Хезболлах", поскольку об этом свидетельствуют разведданные и ситуационная оценка ЦАХАЛ.
Ранее израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом сообщала о девяти погибших и тридцати четырех пострадавших при обстреле Голанских высот. Высокопоставленный источник в "Хезболлах" сообщил РИА Новости, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.
"Согласно ситуационной оценке ЦАХАЛ и разведданным, имеющимся в нашем распоряжении, ракетный пуск в направлении населенного пункта Мадждаль-Шамс был осуществлен террористической организацией "Хезболлах". Террористическая организация "Хезболлах" стоит за ракетным пуском по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
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