https://ria.ru/20240727/udar-1962431710.html

Армия Израиля обвинила "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам

Армия Израиля обвинила "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам - РИА Новости, 27.07.2024

Армия Израиля обвинила "Хезболлу" в ударе по Голанским высотам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам, в результате которого погибли люди, осуществило ливанское шиитское движение... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T20:59

2024-07-27T20:59

2024-07-27T20:59

в мире

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

голанские высоты

израиль

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ракетный пуск по Голанским высотам, в результате которого погибли люди, осуществило ливанское шиитское движение "Хезболлах", поскольку об этом свидетельствуют разведданные и ситуационная оценка ЦАХАЛ. Ранее израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом сообщала о девяти погибших и тридцати четырех пострадавших при обстреле Голанских высот. Высокопоставленный источник в "Хезболлах" сообщил РИА Новости, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. "Согласно ситуационной оценке ЦАХАЛ и разведданным, имеющимся в нашем распоряжении, ракетный пуск в направлении населенного пункта Мадждаль-Шамс был осуществлен террористической организацией "Хезболлах". Террористическая организация "Хезболлах" стоит за ракетным пуском по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе", - сообщает армия в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html

голанские высоты

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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, голанские высоты, израиль