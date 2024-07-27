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"Хезболла" отрицает причастность к удару по Голанам, сообщил источник
"Хезболла" отрицает причастность к удару по Голанам, сообщил источник - РИА Новости, 27.07.2024
"Хезболла" отрицает причастность к удару по Голанам, сообщил источник
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T19:58
2024-07-27T19:58
2024-07-27T21:07
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 27 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, в результате которого пострадали 11 человек, в основном дети, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в "Хезболлах" ."Мы отрицаем причастность к какому-либо нападению на оккупированные сирийские Голаны и не имеем никакого отношения к каким-либо бомбардировкам, направленным против города Мадждаль-Шамс", - заявил источник.Ранее представитель израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом сообщил, что 11 человек пострадали на удерживаемых Израилем Голанских высотах после обстрела со стороны Ливана.
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в мире, хезболла, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хезболла, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" отрицает причастность к удару по Голанам, сообщил источник
"Хезболла" отрицает причастность к удару по Голанам, где пострадали 11 человек