https://ria.ru/20240727/udar-1962414390.html
Жительница Краснодара ударила полицейского вилкой на просьбу убавить звук
Жительница Краснодара ударила полицейского вилкой на просьбу убавить звук - РИА Новости, 27.07.2024
Жительница Краснодара ударила полицейского вилкой на просьбу убавить звук
Жительница Краснодара воткнула полицейскому вилку в голову после просьбы сделать музыку потише, материалы за применение насилия в отношение правоохранителя... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:46
2024-07-27T18:46
2024-07-27T19:12
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краснодар
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КРАСНОДАР, 27 июл – РИА Новости. Жительница Краснодара воткнула полицейскому вилку в голову после просьбы сделать музыку потише, материалы за применение насилия в отношение правоохранителя направлены в следственные органы, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Кубани.Ранее в сети распространилось видео, где обнаженная жительница квартиры во время конфликта с мужчиной набросилась на него. После чего мужчина пытался убежать на общий балкон этажа многоэтажки, но краснодарка побежала за ним и прижала своего "гостя" к стене, удерживая его. Она пригрозила увечьями, если он ещё раз покажет удостоверение.По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу около 4 часов утра в краснодарской многоэтажке на улице Ивана Беличенко.К полицейскому обратилась местная жительница с просьбой пресечь нарушение общественного порядка в квартире, где громко играла музыка. Прибывший правоохранитель попросил убавить громкость и сделал замечание открывшей дверь женщине. В ответ она повела себя агрессивно, нецензурно выражалась и оказала неповиновение полицейскому, а затем ударила его вилкой в голову.Затем ее доставили в отдел полиции. Её медицинское освидетельствование показало состояние опьянения, добавляют в полиции."В настоящее время собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в ведомстве.Ведомство уточняет, что полицейский обратился в медучреждение за разовой помощью и продолжил несение службы.
https://ria.ru/20231210/mvd-1914938331.html
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происшествия, россия, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодар
Жительница Краснодара ударила полицейского вилкой на просьбу убавить звук
Жительница Кубани ударила полицейского вилкой на просьбу сделать музыку тише
КРАСНОДАР, 27 июл – РИА Новости. Жительница Краснодара воткнула полицейскому вилку в голову после просьбы сделать музыку потише, материалы за применение насилия в отношение правоохранителя направлены в следственные органы, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Кубани.
Ранее в сети распространилось видео, где обнаженная жительница квартиры во время конфликта с мужчиной набросилась на него. После чего мужчина пытался убежать на общий балкон этажа многоэтажки, но краснодарка побежала за ним и прижала своего "гостя" к стене, удерживая его. Она пригрозила увечьями, если он ещё раз покажет удостоверение.
По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу около 4 часов утра в краснодарской многоэтажке на улице Ивана Беличенко.
К полицейскому обратилась местная жительница с просьбой пресечь нарушение общественного порядка в квартире, где громко играла музыка. Прибывший правоохранитель попросил убавить громкость и сделал замечание открывшей дверь женщине. В ответ она повела себя агрессивно, нецензурно выражалась и оказала неповиновение полицейскому, а затем ударила его вилкой в голову.
Затем ее доставили в отдел полиции. Её медицинское освидетельствование показало состояние опьянения, добавляют в полиции.
"В настоящее время собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в ведомстве.
Ведомство уточняет, что полицейский обратился в медучреждение за разовой помощью и продолжил несение службы.