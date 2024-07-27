https://ria.ru/20240727/udar-1962413419.html
Источник: при израильском ударе по югу Ливана погибли четыре человека
Источник: при израильском ударе по югу Ливана погибли четыре человека - РИА Новости, 27.07.2024
Источник: при израильском ударе по югу Ливана погибли четыре человека
Четыре человека погибли при израильской атаке на жилой дом в населенном пункте Кфар-Кила на юге Ливана, сообщил РИА Новости в субботу местный военный источник. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:39
2024-07-27T18:39
2024-07-27T18:48
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 27 июля — РИА Новости. Четыре человека погибли при израильской атаке на жилой дом в населенном пункте Кфар-Кила на юге Ливана, сообщил РИА Новости в субботу местный военный источник."Израильские военные самолеты нанесли удар управляемыми ракетами по жилому дому в населенном пункте Бинт-Кфар-Кила в провинции Набатия на юге Ливана. В результате взрыва погибли четыре человека, целое здание было полностью разрушено, продолжается разбор завалов", - отметил источник.Он добавил, что цели принадлежат ливанскому движению "Хезболлах".В то же время движение "Хезболлах" сообщило в своем Telegram-канале, что трое ее боевиков были убиты в результате нападения Израиля на юге Ливана, и объявила об атаке на пять объектов израильской армии и позиции ее солдат вблизи южной границы Ливана.По словам источника, "Хезболлах" произвело залп ракет по позициям израильской армии и ее солдат вблизи ливанской границы, при этом были слышны звуки разрывов израильских ракет-перехватчиков.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html
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ливан, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль
Ливан, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Израиль
Источник: при израильском ударе по югу Ливана погибли четыре человека
При израильской атаке на жилой дом на юге Ливана погибли четыре человека
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 27 июля — РИА Новости. Четыре человека погибли при израильской атаке на жилой дом в населенном пункте Кфар-Кила на юге Ливана, сообщил РИА Новости в субботу местный военный источник.
"Израильские военные самолеты нанесли удар управляемыми ракетами по жилому дому в населенном пункте Бинт-Кфар-Кила в провинции Набатия на юге Ливана. В результате взрыва погибли четыре человека, целое здание было полностью разрушено, продолжается разбор завалов", - отметил источник.
Он добавил, что цели принадлежат ливанскому движению "Хезболлах
".
В то же время движение "Хезболлах" сообщило в своем Telegram-канале, что трое ее боевиков были убиты в результате нападения Израиля
на юге Ливана, и объявила об атаке на пять объектов израильской армии и позиции ее солдат вблизи южной границы Ливана.
По словам источника, "Хезболлах" произвело залп ракет по позициям израильской армии и ее солдат вблизи ливанской границы, при этом были слышны звуки разрывов израильских ракет-перехватчиков.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.