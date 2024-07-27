https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html

"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России

"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России - РИА Новости, 27.07.2024

"Разрушительный ущерб". В США неожиданно высказались об ударе по России

Взрывы на "Северных потоках" нанесли разрушительный удар по Европе, а не России, заявил бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной полковник... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:23

2024-07-27T18:23

2024-07-27T18:23

в мире

европа

россия

украина

ричард блэк

северный поток

северный поток — 2

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Взрывы на "Северных потоках" нанесли разрушительный удар по Европе, а не России, заявил бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы пошли на это (взрывы на "Северных потоках". — Прим. Ред.), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на экономику Европы, это ввергло Германию в рецессию", — отметил он.По словам полковника, именно Соединенные Штаты во время конфликта на Украине решились на один из самых феноменально провокационных шагов, которые когда-либо предпринимались в истории человечества, они совершили диверсию на трубопроводе "Северный поток".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России начала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962388153.html

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html

европа

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в мире, европа, россия, украина, ричард блэк, северный поток, северный поток — 2, генеральная прокуратура рф