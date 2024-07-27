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Сейсмологи прокомментировали подземные толчки в Туапсе - РИА Новости, 27.07.2024
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16:03 27.07.2024 (обновлено: 16:23 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/tuapse-1962390808.html
Сейсмологи прокомментировали подземные толчки в Туапсе
Сейсмологи прокомментировали подземные толчки в Туапсе - РИА Новости, 27.07.2024
Сейсмологи прокомментировали подземные толчки в Туапсе
Повторяющиеся подземные толчки, которые происходят в одном районе - на территории Туапсе, соседствующем с Сочи, служат доказательством естественных природных... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:03
2024-07-27T16:23
сочи
туапсе
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Повторяющиеся подземные толчки, которые происходят в одном районе - на территории Туапсе, соседствующем с Сочи, служат доказательством естественных природных процессов, поэтому сильного землетрясения не ожидается, считает руководитель сейсмологической станции курорта Елена Карпович. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, утром в субботу между Туапсе и Лазаревским районом Сочи, в 40 километрах от берега на глубине 5 километров, произошло землетрясение магнитудой 3,7. Повторные подземные толчки с похожей магнитудой были зафиксированы в 11.19 по московскому времени. Как пояснила агентству Карпович, подобное явление свидетельствует о нормальных природных явлениях. "Я думаю, что раз толчки происходят примерно из одного района, происходит планомерная разрядка по тектоническому разлому, делаем вывод, что энергия не накапливается и сильного землетрясения не должно произойти", - рассказала РИА Новости собеседница агентства, отвечая на вопрос, возможно ли усиление подземных толчков в Сочи после их возникновения в Туапсинском районе. Ранее Карпович поясняла, что регулярные землетрясения в Сочи и на соседствующих территориях – нормальное явление для городов в зонах сейсмического риска. Небольшие толчки магнитудой до 4 баллов, могут происходить, в том числе, по причине роста молодых гор Кавказа, они обычно не несут каких-то серьезных последствий, могут не ощущаться вовсе.
https://ria.ru/20240725/kamchatka-1961866869.html
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сочи
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сочи, туапсе, краснодарский край, происшествия
Сочи, Туапсе, Краснодарский край, Происшествия
Сейсмологи прокомментировали подземные толчки в Туапсе

Глава сейсмологической станции Туапсе Карпович: землетрясения не ожидается

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуапсе
Туапсе - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Повторяющиеся подземные толчки, которые происходят в одном районе - на территории Туапсе, соседствующем с Сочи, служат доказательством естественных природных процессов, поэтому сильного землетрясения не ожидается, считает руководитель сейсмологической станции курорта Елена Карпович.
По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, утром в субботу между Туапсе и Лазаревским районом Сочи, в 40 километрах от берега на глубине 5 километров, произошло землетрясение магнитудой 3,7. Повторные подземные толчки с похожей магнитудой были зафиксированы в 11.19 по московскому времени.
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Как пояснила агентству Карпович, подобное явление свидетельствует о нормальных природных явлениях.
«
"Я думаю, что раз толчки происходят примерно из одного района, происходит планомерная разрядка по тектоническому разлому, делаем вывод, что энергия не накапливается и сильного землетрясения не должно произойти", - рассказала РИА Новости собеседница агентства, отвечая на вопрос, возможно ли усиление подземных толчков в Сочи после их возникновения в Туапсинском районе.
Ранее Карпович поясняла, что регулярные землетрясения в Сочи и на соседствующих территориях – нормальное явление для городов в зонах сейсмического риска. Небольшие толчки магнитудой до 4 баллов, могут происходить, в том числе, по причине роста молодых гор Кавказа, они обычно не несут каких-то серьезных последствий, могут не ощущаться вовсе.
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