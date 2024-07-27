https://ria.ru/20240727/tuapse-1962390808.html

Сейсмологи прокомментировали подземные толчки в Туапсе

Сейсмологи прокомментировали подземные толчки в Туапсе - РИА Новости, 27.07.2024

Сейсмологи прокомментировали подземные толчки в Туапсе

Повторяющиеся подземные толчки, которые происходят в одном районе - на территории Туапсе, соседствующем с Сочи, служат доказательством естественных природных... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:03

2024-07-27T16:03

2024-07-27T16:23

сочи

туапсе

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 27 июл – РИА Новости. Повторяющиеся подземные толчки, которые происходят в одном районе - на территории Туапсе, соседствующем с Сочи, служат доказательством естественных природных процессов, поэтому сильного землетрясения не ожидается, считает руководитель сейсмологической станции курорта Елена Карпович. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, утром в субботу между Туапсе и Лазаревским районом Сочи, в 40 километрах от берега на глубине 5 километров, произошло землетрясение магнитудой 3,7. Повторные подземные толчки с похожей магнитудой были зафиксированы в 11.19 по московскому времени. Как пояснила агентству Карпович, подобное явление свидетельствует о нормальных природных явлениях. "Я думаю, что раз толчки происходят примерно из одного района, происходит планомерная разрядка по тектоническому разлому, делаем вывод, что энергия не накапливается и сильного землетрясения не должно произойти", - рассказала РИА Новости собеседница агентства, отвечая на вопрос, возможно ли усиление подземных толчков в Сочи после их возникновения в Туапсинском районе. Ранее Карпович поясняла, что регулярные землетрясения в Сочи и на соседствующих территориях – нормальное явление для городов в зонах сейсмического риска. Небольшие толчки магнитудой до 4 баллов, могут происходить, в том числе, по причине роста молодых гор Кавказа, они обычно не несут каких-то серьезных последствий, могут не ощущаться вовсе.

https://ria.ru/20240725/kamchatka-1961866869.html

https://ria.ru/20240124/tolchki-1923211163.html

сочи

туапсе

краснодарский край

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сочи, туапсе, краснодарский край, происшествия