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Трамп намерен проводить митинги под открытым небом и после покушения - РИА Новости, 27.07.2024
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17:04 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/trump-1962398890.html
Трамп намерен проводить митинги под открытым небом и после покушения
Трамп намерен проводить митинги под открытым небом и после покушения - РИА Новости, 27.07.2024
Трамп намерен проводить митинги под открытым небом и после покушения
Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать проводить митинги под открытым небом, несмотря на недавнее покушение в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:04
2024-07-27T17:04
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать проводить митинги под открытым небом, несмотря на недавнее покушение в Пенсильвании, поскольку считает, что никто и никогда не должен препятствовать свободе слова. "Я намерен продолжить проводить митинги под открытым небом. Секретная служба США согласилась значительно нарастить усилия, и они способны на это. Никто и никогда не должен запрещать или препятствовать свободе слова или собраний", - сказал Трамп, чье заявление опубликовано в принадлежащей политику соцсети Truth Social. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Вскоре после случившегося глава Секретной службы Кимберли Читл, чье ведомство отвечает в том числе за охрану бывшего главы государства, подала в отставку. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Камала Харрис, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Трамп намерен проводить митинги под открытым небом и после покушения

Трамп намерен проводить открытые митинги и после покушения в Пенсильвании

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать проводить митинги под открытым небом, несмотря на недавнее покушение в Пенсильвании, поскольку считает, что никто и никогда не должен препятствовать свободе слова.
"Я намерен продолжить проводить митинги под открытым небом. Секретная служба США согласилась значительно нарастить усилия, и они способны на это. Никто и никогда не должен запрещать или препятствовать свободе слова или собраний", - сказал Трамп, чье заявление опубликовано в принадлежащей политику соцсети Truth Social.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Вскоре после случившегося глава Секретной службы Кимберли Читл, чье ведомство отвечает в том числе за охрану бывшего главы государства, подала в отставку.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
21 июля, 22:50
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампКамала ХаррисФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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