В Москве обнаружили популяцию тритонов
В Бескудниковском районе в Москве обнаружили популяцию тритонов
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАмфибии семейства Salamandra vulgaris в Бескудниковском районе
Амфибии семейства Salamandra vulgaris в Бескудниковском районе
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Бескудниковском районе Москвы обитает популяция тритонов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"В июле в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды обратился неравнодушный житель столицы. Он обнаружил в естественном водоеме Бескудниковского района крайне редкую амфибию — тритона обыкновенного. Специалисты взяли мини-популяцию животных под наблюдение", — говорится в релизе.
Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров предположил, что тритоны, скорее всего, облюбовали это место несколько лет назад.
"Их появление в Бескудниковском районе говорит о сбалансированном состоянии столичной экосистемы", — добавили на сайте.
Тритоны занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости — редкие или малочисленные виды с сократившейся или сокращающейся численностью. Эти амфибии ведут скрытный образ жизни и обычно прячутся в зарослях. Они водятся на 33 природных территориях Москвы, но встретить их очень трудно.
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