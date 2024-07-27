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В Москве обнаружили популяцию тритонов - РИА Новости, 27.07.2024
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11:47 27.07.2024 (обновлено: 15:15 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/tritony-1962355837.html
В Москве обнаружили популяцию тритонов
В Москве обнаружили популяцию тритонов - РИА Новости, 27.07.2024
В Москве обнаружили популяцию тритонов
В Бескудниковском районе Москвы обитает популяция тритонов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:47
2024-07-27T15:15
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Бескудниковском районе Москвы обитает популяция тритонов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. &quot;В июле в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды обратился неравнодушный житель столицы. Он обнаружил в естественном водоеме Бескудниковского района крайне редкую амфибию — тритона обыкновенного. Специалисты взяли мини-популяцию животных под наблюдение&quot;, — говорится в релизе.Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров предположил, что тритоны, скорее всего, облюбовали это место несколько лет назад. "Их появление в Бескудниковском районе говорит о сбалансированном состоянии столичной экосистемы", — добавили на сайте.Тритоны занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости — редкие или малочисленные виды с сократившейся или сокращающейся численностью. Эти амфибии ведут скрытный образ жизни и обычно прячутся в зарослях. Они водятся на 33 природных территориях Москвы, но встретить их очень трудно.
https://ria.ru/20240701/piton-1956752900.html
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москва, сергей бурмистров, общество
Хорошие новости, Москва, Сергей Бурмистров, Общество
В Москве обнаружили популяцию тритонов

В Бескудниковском районе в Москве обнаружили популяцию тритонов

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыАмфибии семейства Salamandra vulgaris в Бескудниковском районе
Амфибии семейства Salamandra vulgaris в Бескудниковском районе - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Амфибии семейства Salamandra vulgaris в Бескудниковском районе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Бескудниковском районе Москвы обитает популяция тритонов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«

"В июле в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды обратился неравнодушный житель столицы. Он обнаружил в естественном водоеме Бескудниковского района крайне редкую амфибию — тритона обыкновенного. Специалисты взяли мини-популяцию животных под наблюдение", — говорится в релизе.

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров предположил, что тритоны, скорее всего, облюбовали это место несколько лет назад.
"Их появление в Бескудниковском районе говорит о сбалансированном состоянии столичной экосистемы", — добавили на сайте.
Тритоны занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости — редкие или малочисленные виды с сократившейся или сокращающейся численностью. Эти амфибии ведут скрытный образ жизни и обычно прячутся в зарослях. Они водятся на 33 природных территориях Москвы, но встретить их очень трудно.
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