https://ria.ru/20240727/tritony-1962355837.html

В Москве обнаружили популяцию тритонов

В Москве обнаружили популяцию тритонов - РИА Новости, 27.07.2024

В Москве обнаружили популяцию тритонов

В Бескудниковском районе Москвы обитает популяция тритонов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:47

2024-07-27T11:47

2024-07-27T15:15

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Бескудниковском районе Москвы обитает популяция тритонов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В июле в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды обратился неравнодушный житель столицы. Он обнаружил в естественном водоеме Бескудниковского района крайне редкую амфибию — тритона обыкновенного. Специалисты взяли мини-популяцию животных под наблюдение", — говорится в релизе.Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров предположил, что тритоны, скорее всего, облюбовали это место несколько лет назад. "Их появление в Бескудниковском районе говорит о сбалансированном состоянии столичной экосистемы", — добавили на сайте.Тритоны занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости — редкие или малочисленные виды с сократившейся или сокращающейся численностью. Эти амфибии ведут скрытный образ жизни и обычно прячутся в зарослях. Они водятся на 33 природных территориях Москвы, но встретить их очень трудно.

https://ria.ru/20240701/piton-1956752900.html

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москва, сергей бурмистров, общество