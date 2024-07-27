https://ria.ru/20240727/tramp-1962322038.html
Трамп анонсировал митинг в городе, где произошло покушение
Трамп анонсировал митинг в городе, где произошло покушение - РИА Новости, 27.07.2024
Трамп анонсировал митинг в городе, где произошло покушение
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал митинг в городе Батлере, штат Пенсильвания, где на него было совершено покушение. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:56
2024-07-27T06:56
2024-07-27T06:57
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал митинг в городе Батлере, штат Пенсильвания, где на него было совершено покушение."Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и прекрасный митинг", — написал политик.Трамп заявил, что намерен почтить память погибшего во время покушения пожарного Кори Комператоре и всех пострадавших зрителей.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Трамп анонсировал митинг в городе, где произошло покушение
Трамп проведет митинг в Батлере, где на него было совершено покушение