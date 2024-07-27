Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал митинг в городе, где произошло покушение - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 27.07.2024 (обновлено: 06:57 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/tramp-1962322038.html
Трамп анонсировал митинг в городе, где произошло покушение
Трамп анонсировал митинг в городе, где произошло покушение - РИА Новости, 27.07.2024
Трамп анонсировал митинг в городе, где произошло покушение
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал митинг в городе Батлере, штат Пенсильвания, где на него было совершено покушение. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:56
2024-07-27T06:57
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1960984602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdecbb389bbc888054510a67d30c27ec.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал митинг в городе Батлере, штат Пенсильвания, где на него было совершено покушение."Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и прекрасный митинг", — написал политик.Трамп заявил, что намерен почтить память погибшего во время покушения пожарного Кори Комператоре и всех пострадавших зрителей.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240726/tramp-1962109970.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1960984602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c01f348aaa63e1317602dbd7a96d1f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Трамп анонсировал митинг в городе, где произошло покушение

Трамп проведет митинг в Батлере, где на него было совершено покушение

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп.
Дональд Трамп. - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал митинг в городе Батлере, штат Пенсильвания, где на него было совершено покушение.
"Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и прекрасный митинг", — написал политик.
Трамп заявил, что намерен почтить память погибшего во время покушения пожарного Кори Комператоре и всех пострадавших зрителей.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
"Стало слишком жарко". Появились новые подробности покушения на Трампа
26 июля, 11:34
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала