ФБР допустило, что в Трампа во время покушения попал фрагмент пули
ФБР: во время покушения на Трампа его мог ранить осколок, а не целая пуля
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. ФБР не оспаривает, что в экс-президента США Дональда Трампа во время покушения попала пуля, но ранение мог причинить и ее фрагмент, говорится в заявлении Бюро.
"Что попало в ухо президента Трампа, было пулей, целиком или фрагментированной на части, выпущенной из ружья скончавшегося субъекта", - говорится в распространенном заявлении ФБР.
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Врач Трампа на этой неделе вступил в заочную дискуссию с директором ФБР Кристофером Рэем, посчитав, что тот в ходе слушаний в конгрессе назвал причиной ранения экс-президента попадание пули, осколка или куска стекла. Доктор подчеркнул со своей стороны, что нет никаких свидетельств, подтверждающих, что ранение могло причинить что-то кроме пули.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.