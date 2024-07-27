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ФБР допустило, что в Трампа во время покушения попал фрагмент пули - РИА Новости, 27.07.2024
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04:04 27.07.2024 (обновлено: 05:47 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/tramp-1962314581.html
ФБР допустило, что в Трампа во время покушения попал фрагмент пули
ФБР допустило, что в Трампа во время покушения попал фрагмент пули - РИА Новости, 27.07.2024
ФБР допустило, что в Трампа во время покушения попал фрагмент пули
ФБР не оспаривает, что в экс-президента США Дональда Трампа во время покушения попала пуля, но ранение мог причинить и ее фрагмент, говорится в заявлении Бюро. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T04:04
2024-07-27T05:47
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
кристофер рэй
фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. ФБР не оспаривает, что в экс-президента США Дональда Трампа во время покушения попала пуля, но ранение мог причинить и ее фрагмент, говорится в заявлении Бюро. "Что попало в ухо президента Трампа, было пулей, целиком или фрагментированной на части, выпущенной из ружья скончавшегося субъекта", - говорится в распространенном заявлении ФБР. Врач Трампа на этой неделе вступил в заочную дискуссию с директором ФБР Кристофером Рэем, посчитав, что тот в ходе слушаний в конгрессе назвал причиной ранения экс-президента попадание пули, осколка или куска стекла. Доктор подчеркнул со своей стороны, что нет никаких свидетельств, подтверждающих, что ранение могло причинить что-то кроме пули. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, кристофер рэй, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Кристофер Рэй, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
ФБР допустило, что в Трампа во время покушения попал фрагмент пули

ФБР: во время покушения на Трампа его мог ранить осколок, а не целая пуля

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. ФБР не оспаривает, что в экс-президента США Дональда Трампа во время покушения попала пуля, но ранение мог причинить и ее фрагмент, говорится в заявлении Бюро.
"Что попало в ухо президента Трампа, было пулей, целиком или фрагментированной на части, выпущенной из ружья скончавшегося субъекта", - говорится в распространенном заявлении ФБР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
Врач Трампа на этой неделе вступил в заочную дискуссию с директором ФБР Кристофером Рэем, посчитав, что тот в ходе слушаний в конгрессе назвал причиной ранения экс-президента попадание пули, осколка или куска стекла. Доктор подчеркнул со своей стороны, что нет никаких свидетельств, подтверждающих, что ранение могло причинить что-то кроме пули.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру
Вчера, 08:00
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампКристофер РэйФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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