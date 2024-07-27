https://ria.ru/20240727/torgovlya-1961933662.html

День работника торговли в России

День работника торговли в России - РИА Новости, 27.07.2024

День работника торговли в России

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2024 году праздник... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T02:55

2024-07-27T02:55

2024-07-27T02:55

справки

россия

москва

ссср

антон алиханов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2024 году праздник отмечается 27 июля.Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года "Об установлении ежегодного праздника "Дня работника торговли", которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенье марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник в четвертое воскресенье июля. В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.Торговля является одним из самых мощных факторов экономического роста. Отрасль выступает основным работодателем и одним из ключевых доноров ВВП и налоговых поступлений. Кроме того, торговые сети являются фактором, обеспечивающим важнейший элемент продовольственной безопасности – экономическую и физическую доступность населению продовольственных и непродовольственных товаров. По данным Росстата за 2023 год, в структуре ВВП России торговля (оптовая и розничная) обеспечивает 13,4%, уступая лишь обрабатывающему производству. По данным Росстата, на 1 апреля 2024 года в России было чуть более 875 тысяч магазинов. Наибольшее их количество находится в Центральном (почти 236 тысяч), Приволжском (169 тысяч) и Южном (почти 126 тысяч) федеральных округах. Из регионов лидируют Москва (58,5 тысячи), Краснодарский край (51,5 тысячи), Московская область (51,3 тысячи), Ростовская область (37,2 тысячи), Башкортостан (23,7 тысячи). На конец 2023 года общая площадь составила свыше 135 миллионов квадратных метров. В лидерах – Центральный (42 миллиона квадратных метров), Приволжский (почти 30 миллионов квадратных метров), Сибирский (16 миллионов квадратных метров) федеральные округа. Всего в России около 1,4 миллиона организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. Под данным исследования проекта "Контур. Фокус" (2024), треть представителей малого бизнеса из топ-10 основных отраслей его деятельности (991 тысяча из 3,1 миллиона юридических лиц и ИП) трудятся в сфере розничной торговли (товары повседневного спроса, одежда и прочая продукция). "Прочая" розница – самая многочисленная – насчитывает 551,4 тысячи субъектов. На втором месте – сектор торговли товарами повседневного спроса – 439,8 тысячи. Еще 156,5 тысячи юридических лиц и ИП торгуют одеждой. Розница представлена традиционной торговлей, интернет-магазинами и предпринимателями, реализующими товары через маркетплейсы. В 2022 году оборот розничной торговли снизился на 6,7% по сравнению с показателем за 2021 год и составил 42512,5 миллиарда рублей. В 2023 году оборот розничной торговли составил 48,155 миллиарда рублей, в том числе 23,025 миллиарда рублей продовольственными и 25,129 миллиарда рублей непродовольственными товарами. Оборот розницы торгующих организаций достиг 46,094 миллиарда рублей, а продажа на рынках и ярмарках – 2,061 миллиарда рублей. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в общем объеме оборота розничной торговли составил 47,8%. По итогам января-мая 2024 года оборот розничной торговли составил свыше 21,317 миллиарда рублей. При этом 10,195 миллиарда рублей пришлось на продовольственные товары, а более 11,122 миллиарда рублей – на непродовольственные товары.Онлайн-торговля сегодня остается одной из самых быстрорастущих сфер экономики. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2023 году оборот составил 6,4 триллиона рублей, что на 28% больше аналогичного периода годом ранее. В первом квартале 2024 года объем российской интернет-торговли вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,9 триллиона рублей. Оборот в сфере общепита в январе-феврале 2024 года составил 483 миллиарда рублей. Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно она является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей.Малые торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей.Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов. В 2023 году сфера розничной торговли отметилась стабилизацией. Ввод торговых площадей приблизился к докризисному уровню, а запуск складских объектов побил исторический рекорд, что связано с бурным развитием онлайн-торговли и необходимостью в новых логистических маршрутах: всего было введено в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных километров качественной складской недвижимости, что на 64% превышает аналогичный показатель 2022 года и является рекордом.По данным главы Минпромторга Антона Алиханова, по итогам 2023 года розница вернулась на траекторию роста: вырос продовольственный сектор, еще сильнее вырос оборот непродовольственных товаров. Торговый бизнес успешно справляется с беспрецедентным внешним давлением: если в 2022 году из-за ухода некоторых транснациональных брендов количество вакантных площадей в торговых центрах составляло 15-20% в зависимости от региона, то сейчас сократилось до 5-8%.Россия с момента введения продовольственного эмбарго в 2014 году смогла увеличить долю отечественных продуктов – сейчас она составляет около 80%. Теперь стоит задача увеличить внутреннее производство непродовольственных потребительских товаров, пока импорт занимает половину рынка. Чтобы увеличить долю российской продукции в ритейле (как в офлайн, так и онлайн), подготовлен законопроект о "российской полке", по которому будет установлена доля товаров отечественного производства в магазинах или в выдаче на сайтах маркетплейсов (на их долю приходится 15% от всей торговли). В целях развития торговли в России была разработана "Стратегия развития торговли в Российской Федерации до 2025 года". Его целью является формирование комфортной среды для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм предпринимательской активности. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, ссср, антон алиханов, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)