https://ria.ru/20240727/tajvan-1962402490.html

Тайвань никогда не станет отдельным государством, заявил глава МИД Китая

Тайвань никогда не станет отдельным государством, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 27.07.2024

Тайвань никогда не станет отдельным государством, заявил глава МИД Китая

Тайвань является частью Китая, никогда не был и никогда не станет "отдельным государством", заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:28

2024-07-27T17:28

2024-07-27T17:49

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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Тайвань является частью Китая, никогда не был и никогда не станет "отдельным государством", заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча Ван И и Блинкена состоялась в субботу в Лаосе на "полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Тайвань является частью Китая, он не был и никогда не будет страной. "Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе несовместимы", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая. Дипломат подчеркнул, что каждый раз, когда силы, выступающие за "независимость Тайваня", буду осуществлять провокации, Китай непременно будет принимать контрмеры. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

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китай, тайвань, сша, в мире