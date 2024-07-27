Рейтинг@Mail.ru
Тайвань никогда не станет отдельным государством, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 27.07.2024 (обновлено: 17:49 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/tajvan-1962402490.html
Тайвань никогда не станет отдельным государством, заявил глава МИД Китая
Тайвань никогда не станет отдельным государством, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 27.07.2024
Тайвань никогда не станет отдельным государством, заявил глава МИД Китая
Тайвань является частью Китая, никогда не был и никогда не станет "отдельным государством", заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:28
2024-07-27T17:49
китай
тайвань
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Тайвань является частью Китая, никогда не был и никогда не станет "отдельным государством", заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча Ван И и Блинкена состоялась в субботу в Лаосе на "полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Тайвань является частью Китая, он не был и никогда не будет страной. "Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе несовместимы", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая. Дипломат подчеркнул, что каждый раз, когда силы, выступающие за "независимость Тайваня", буду осуществлять провокации, Китай непременно будет принимать контрмеры. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_a52e2e7c10620576a7b338b54d5edd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, тайвань, сша, в мире
Китай, Тайвань, США, В мире
Тайвань никогда не станет отдельным государством, заявил глава МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И: Тайвань никогда не будет "отдельным государством"

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Тайвань является частью Китая, никогда не был и никогда не станет "отдельным государством", заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Встреча Ван И и Блинкена состоялась в субботу в Лаосе на "полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Памятники генералиссимусу будут сносить
4 мая, 08:00
«
"Тайвань является частью Китая, он не был и никогда не будет страной. "Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе несовместимы", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Дипломат подчеркнул, что каждый раз, когда силы, выступающие за "независимость Тайваня", буду осуществлять провокации, Китай непременно будет принимать контрмеры.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Китайская Украина — еще одно пушечное мясо Запада
26 мая, 08:00
 
КитайТайваньСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала