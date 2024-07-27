https://ria.ru/20240727/tadzhikistan-1962358481.html

В школах в Таджикистане не хватает педагогов

В школах в Таджикистане не хватает педагогов - РИА Новости, 27.07.2024

В школах в Таджикистане не хватает педагогов

В школах Таджикистана не хватает 2670 педагогов, сообщил журналистам министр образования и науки Рахим Саидзода. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:16

2024-07-27T12:16

2024-07-27T12:45

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ДУШАНБЕ, 27 июл – РИА Новости. В школах Таджикистана не хватает 2670 педагогов, сообщил журналистам министр образования и науки Рахим Саидзода. "В школах Таджикистана на данный момент не хватает 2670 педагогов, эта цифра была по итогам 2023 учебного года, и может измениться с началом нового учебного года", - сказал он. В настоящее время в школах Таджикистана работают более 120 тысяч учителей, из которых 70% женщины. По его словам, точные данные о том, сколько учителей не хватает в Таджикистане, будут известны после первого октября, по согласованию с правительством в школы направлены 2170 студентов старших курсов педагогических вузов. Все они приступили к временной работе, сказал министр. Он сообщил, что в этом году педагогическое образование получат более 13 тысяч выпускников вузов, из них примерно 9300 учатся на бюджетной основе, 620 – по президентской квоте. Низкий уровень зарплаты, в среднем составляющей 1500 сомони (140 долларов), – основная причина ухода учителей из школ.

https://ria.ru/20240726/tadzhikistan-1962193339.html

https://ria.ru/20240620/odezhda-1954394230.html

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таджикистан, образование - общество, в мире