https://ria.ru/20240727/sud-1962316458.html

Подорвавший железную дорогу под Рязанью мог бы скрыться у родственников

Подорвавший железную дорогу под Рязанью мог бы скрыться у родственников - РИА Новости, 27.07.2024

Подорвавший железную дорогу под Рязанью мог бы скрыться у родственников

Подорвавший железную дорогу под Рязанью за 15 тысяч долларов от спецслужб Украины Руслан Сидики, находясь на свободе, мог бы скрыться у родственников за... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:52

2024-07-27T04:52

2024-07-27T04:52

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подорвавший железную дорогу под Рязанью за 15 тысяч долларов от спецслужб Украины Руслан Сидики, находясь на свободе, мог бы скрыться у родственников за пределами РФ, сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Находясь на свободе, имея родственников за пределами Российской Федерации, с учетом тяжести предъявленного ему обвинения… может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовного наказания",- сказано в документе. В четверг Басманный суд Москвы продлил арест Сидики до ноября. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавляли, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

https://ria.ru/20240721/ukraina-1961017179.html

https://ria.ru/20240727/podryvnik-1962315608.html

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