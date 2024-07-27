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На месте падения Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 27.07.2024
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17:53 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/su-34-1962405844.html
На месте падения Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава
На месте падения Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 27.07.2024
На месте падения Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава
На месте падения самолета Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава, в результате инцидента и пожара разрушений нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:53
2024-07-27T17:53
происшествия
волгоградская область
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. На месте падения самолета Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава, в результате инцидента и пожара разрушений нет, сообщили РИА Новости в администрации региона. "В результате инцидента и последовавшего возгорания сухой травы разрушений гражданских объектов и пострадавших нет", - сообщили в администрации. Ранее Минобороны РФ сообщало, что в субботу самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.
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происшествия, волгоградская область, россия, воздушно-космические силы россии, су-34
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34
На месте падения Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава

В Волгоградской области на месте падения Су-34 загорелась сухая трава

© Кадр видео из соцсетейДым над местом крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области
Дым над местом крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым над местом крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. На месте падения самолета Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава, в результате инцидента и пожара разрушений нет, сообщили РИА Новости в администрации региона.
«
"В результате инцидента и последовавшего возгорания сухой травы разрушений гражданских объектов и пострадавших нет", - сообщили в администрации.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в субботу самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.
Истребитель Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В Северной Осетии потерпел крушение Су-34
11 июня, 07:08
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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