https://ria.ru/20240727/su-34-1962405844.html

На месте падения Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава

На месте падения Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 27.07.2024

На месте падения Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава

На месте падения самолета Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава, в результате инцидента и пожара разрушений нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:53

2024-07-27T17:53

2024-07-27T17:53

происшествия

волгоградская область

россия

воздушно-космические силы россии

су-34

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ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. На месте падения самолета Су-34 в Волгоградской области загорелась сухая трава, в результате инцидента и пожара разрушений нет, сообщили РИА Новости в администрации региона. "В результате инцидента и последовавшего возгорания сухой травы разрушений гражданских объектов и пострадавших нет", - сообщили в администрации. Ранее Минобороны РФ сообщало, что в субботу самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.

https://ria.ru/20240611/krushenie-1952095545.html

волгоградская область

россия

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происшествия, волгоградская область, россия, воздушно-космические силы россии, су-34