Рейтинг@Mail.ru
Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/stavka-1962300037.html
Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке
Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке - РИА Новости, 27.07.2024
Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке
Рубль не отреагировал на первое в этом году и достаточно резкое повышение ключевой ставки. Это означает, что мы можем находиться на пороге эпохи сильного рубля, РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:15
2024-07-27T03:15
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
bitriver
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Рубль не отреагировал на первое в этом году и достаточно резкое повышение ключевой ставки. Это означает, что мы можем находиться на пороге эпохи сильного рубля, рассказал в интервью агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.По его мнению, до начала августа доллар будет стоить 84-87 рублей, а изменения возможны лишь после окончания налогового периода – курс ослабнет до 87-89 рублей за доллар."Вполне возможно, что сегодня мы становимся свидетелями зарождения политики сильного рубля. Он необходим для дальнейшего качественного развития экономики России при невысокой ключевой ставке. Но сначала нужно окончательно распрощаться с эпохой высокой инфляции и постоянно дешевеющего, при этом дорогого для заёмщиков рубля на фоне высокого оттока капитала", - считает он.Для экономики повышение ставки будет неприятным, но не губительным: добывающие отрасли сейчас не нуждаются в масштабных кредитах, а малый и средний бизнес рассчитывает на льготное финансирование от Минпромторга и из региональных бюджетов.При этом замедление инфляции, на которое надеется ЦБ, весьма вероятно – сейчас цены растут в основном из-за внешних причин и лишь в отдельных товарных группах. Возможно, до конца этот процесс удастся обуздать, и инфляция не превысит 7%, заключил Лобода.
https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html
https://ria.ru/20240726/banki-1962239320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_6f9d4cdcbc259e98593f39aadce7ecd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), bitriver
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), BitRiver
Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке

Лобода: слабая реакция валюты на рост ключевой ставки сулит эпоху сильного рубля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Рубль не отреагировал на первое в этом году и достаточно резкое повышение ключевой ставки. Это означает, что мы можем находиться на пороге эпохи сильного рубля, рассказал в интервью агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
По его мнению, до начала августа доллар будет стоить 84-87 рублей, а изменения возможны лишь после окончания налогового периода – курс ослабнет до 87-89 рублей за доллар.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Наконец созрели. Россиянам сообщили важное решение
Вчера, 16:10
"Вполне возможно, что сегодня мы становимся свидетелями зарождения политики сильного рубля. Он необходим для дальнейшего качественного развития экономики России при невысокой ключевой ставке. Но сначала нужно окончательно распрощаться с эпохой высокой инфляции и постоянно дешевеющего, при этом дорогого для заёмщиков рубля на фоне высокого оттока капитала", - считает он.
Для экономики повышение ставки будет неприятным, но не губительным: добывающие отрасли сейчас не нуждаются в масштабных кредитах, а малый и средний бизнес рассчитывает на льготное финансирование от Минпромторга и из региональных бюджетов.
При этом замедление инфляции, на которое надеется ЦБ, весьма вероятно – сейчас цены растут в основном из-за внешних причин и лишь в отдельных товарных группах. Возможно, до конца этот процесс удастся обуздать, и инфляция не превысит 7%, заключил Лобода.
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Банки в России пересмотрят ставки по своим продуктам
Вчера, 18:13
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)BitRiver
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала