https://ria.ru/20240727/stavka-1962300037.html

Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке

Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке - РИА Новости, 27.07.2024

Экономист предрек эпоху сильного рубля из-за решения ЦБ по ставке

Рубль не отреагировал на первое в этом году и достаточно резкое повышение ключевой ставки. Это означает, что мы можем находиться на пороге эпохи сильного рубля, РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T03:15

2024-07-27T03:15

2024-07-27T03:15

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

bitriver

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Рубль не отреагировал на первое в этом году и достаточно резкое повышение ключевой ставки. Это означает, что мы можем находиться на пороге эпохи сильного рубля, рассказал в интервью агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.По его мнению, до начала августа доллар будет стоить 84-87 рублей, а изменения возможны лишь после окончания налогового периода – курс ослабнет до 87-89 рублей за доллар."Вполне возможно, что сегодня мы становимся свидетелями зарождения политики сильного рубля. Он необходим для дальнейшего качественного развития экономики России при невысокой ключевой ставке. Но сначала нужно окончательно распрощаться с эпохой высокой инфляции и постоянно дешевеющего, при этом дорогого для заёмщиков рубля на фоне высокого оттока капитала", - считает он.Для экономики повышение ставки будет неприятным, но не губительным: добывающие отрасли сейчас не нуждаются в масштабных кредитах, а малый и средний бизнес рассчитывает на льготное финансирование от Минпромторга и из региональных бюджетов.При этом замедление инфляции, на которое надеется ЦБ, весьма вероятно – сейчас цены растут в основном из-за внешних причин и лишь в отдельных товарных группах. Возможно, до конца этот процесс удастся обуздать, и инфляция не превысит 7%, заключил Лобода.

https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html

https://ria.ru/20240726/banki-1962239320.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), bitriver