СМИ: США опасаются войны между Израилем и "Хезболлой"
Axios: США опасаются, что ракетная атака по Голанским высотам приведет к войне
© AFP 2024 / JALAA MAREYСлужбы экстренной помощи и местные жители возле места обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Службы экстренной помощи и местные жители возле места обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти США опасаются, что ракетная атака по Голанским высотам в Израиле может привести к полномасштабной войне между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
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"Администрация Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака… по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и "Хезболлах"", - пишет портал.
Отмечается, что американские чиновники опасаются, что без перемирия в секторе Газа война между Израилем и "Хезболлах" становится все более вероятной, что может втянуть США еще больше в региональный конфликт.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 11 человек.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
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