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Опрос показал, что треть американцев не готовы к президенту-женщине - РИА Новости, 27.07.2024
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04:38 27.07.2024 (обновлено: 04:39 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/ssha-1962316068.html
Опрос показал, что треть американцев не готовы к президенту-женщине
Опрос показал, что треть американцев не готовы к президенту-женщине - РИА Новости, 27.07.2024
Опрос показал, что треть американцев не готовы к президенту-женщине
Три из десяти американцев считают, что США не готовы к тому, чтобы их возглавила женщина-президент, свидетельствуют данные исследования компании YouGov для... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T04:38
2024-07-27T04:39
в мире
сша
джо байден
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Три из десяти американцев считают, что США не готовы к тому, чтобы их возглавила женщина-президент, свидетельствуют данные исследования компании YouGov для издания Times. Согласно опросу, 30% американцев считают, что США пока не готовы к тому, чтобы ими управляла женщина, в то время как 54% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Данные по оставшимся 16% компанией не приводятся. По сравнению с результатами опроса, проведенного YouGov и изданием Economist в 2015 году, число людей, которые говорили о неготовности страны к президенту женского пола, выросло на девять процентных пунктов - тогда об этом заявлял 21% респондентов. Опрос проводился 22-23 июля среди 1170 зарегистрированных избирателей США. Погрешность равна приблизительно 3 процентным пунктам. Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, что треть американцев не готовы к президенту-женщине

YouGov: три из десяти американцев не готовы к тому, чтобы США возглавила женщина

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Три из десяти американцев считают, что США не готовы к тому, чтобы их возглавила женщина-президент, свидетельствуют данные исследования компании YouGov для издания Times.
Согласно опросу, 30% американцев считают, что США пока не готовы к тому, чтобы ими управляла женщина, в то время как 54% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Данные по оставшимся 16% компанией не приводятся.
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Вчера, 08:00
По сравнению с результатами опроса, проведенного YouGov и изданием Economist в 2015 году, число людей, которые говорили о неготовности страны к президенту женского пола, выросло на девять процентных пунктов - тогда об этом заявлял 21% респондентов.
Опрос проводился 22-23 июля среди 1170 зарегистрированных избирателей США. Погрешность равна приблизительно 3 процентным пунктам.
Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
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