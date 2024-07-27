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Опрос показал, что треть американцев не готовы к президенту-женщине

Опрос показал, что треть американцев не готовы к президенту-женщине - РИА Новости, 27.07.2024

Опрос показал, что треть американцев не готовы к президенту-женщине

Три из десяти американцев считают, что США не готовы к тому, чтобы их возглавила женщина-президент, свидетельствуют данные исследования компании YouGov для... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:38

2024-07-27T04:38

2024-07-27T04:39

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Три из десяти американцев считают, что США не готовы к тому, чтобы их возглавила женщина-президент, свидетельствуют данные исследования компании YouGov для издания Times. Согласно опросу, 30% американцев считают, что США пока не готовы к тому, чтобы ими управляла женщина, в то время как 54% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Данные по оставшимся 16% компанией не приводятся. По сравнению с результатами опроса, проведенного YouGov и изданием Economist в 2015 году, число людей, которые говорили о неготовности страны к президенту женского пола, выросло на девять процентных пунктов - тогда об этом заявлял 21% респондентов. Опрос проводился 22-23 июля среди 1170 зарегистрированных избирателей США. Погрешность равна приблизительно 3 процентным пунктам. Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024