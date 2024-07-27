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"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 27.07.2024 (обновлено: 15:06 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 27.07.2024
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Украина не может противостоять российским ракетным ударам по всей стране, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T14:50
2024-07-27T15:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
алексей леонков
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украина не может противостоять российским ракетным ударам по всей стране, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я имею в виду, что российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить", — отметил он.По словам офицера, в первую очередь речь идет о фугасных авиационных и планирующих бомбах, которые российские войска запускают с истребителей. Дэвис подчеркнул, что даже если ВСУ получат Patriot или любые другие серьезные системы ПВО, то Запад все равно не способен поставить к ним необходимое количество снарядов.В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html
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украина, россия, алексей леонков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы США
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Офицер Дэвис: российские ракеты проникают по всей территории Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украина не может противостоять российским ракетным ударам по всей стране, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Я имею в виду, что российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить", — отметил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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По словам офицера, в первую очередь речь идет о фугасных авиационных и планирующих бомбах, которые российские войска запускают с истребителей. Дэвис подчеркнул, что даже если ВСУ получат Patriot или любые другие серьезные системы ПВО, то Запад все равно не способен поставить к ним необходимое количество снарядов.
В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАлексей ЛеонковВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы США
 
 
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