https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html

"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 27.07.2024

"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Украина не может противостоять российским ракетным ударам по всей стране, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T14:50

2024-07-27T14:50

2024-07-27T15:06

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украина не может противостоять российским ракетным ударам по всей стране, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я имею в виду, что российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить", — отметил он.По словам офицера, в первую очередь речь идет о фугасных авиационных и планирующих бомбах, которые российские войска запускают с истребителей. Дэвис подчеркнул, что даже если ВСУ получат Patriot или любые другие серьезные системы ПВО, то Запад все равно не способен поставить к ним необходимое количество снарядов.В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

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украина, россия, алексей леонков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы сша