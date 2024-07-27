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Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.07.2024
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05:12 27.07.2024 (обновлено: 05:20 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962317362.html
Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.07.2024
Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T05:12
2024-07-27T05:20
специальная военная операция на украине
харьковская область
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безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что "Штурм-С" — это многоцелевая машина на базе легко бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ, которая используются для уничтожения танков, бронированного вооружения, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника, а также способна успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях. "Для обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, борьбы с танками и бронетранспортерами противника расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях", — добавили в ведомстве. После выполнения боевой задачи экипаж проверяет машину и заряжает полный боекомплект из 12 ракет, после чего ожидает очередной команды для работы по позициям и технике противника.
https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты и позиции ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в ходе боевых стрельб из ПТРК
Военнослужащий ВС РФ в ходе боевых стрельб из ПТРК - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Военнослужащий ВС РФ в ходе боевых стрельб из ПТРК. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что "Штурм-С" — это многоцелевая машина на базе легко бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ, которая используются для уничтожения танков, бронированного вооружения, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника, а также способна успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях.
"Для обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, борьбы с танками и бронетранспортерами противника расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях", — добавили в ведомстве.
После выполнения боевой задачи экипаж проверяет машину и заряжает полный боекомплект из 12 ракет, после чего ожидает очередной команды для работы по позициям и технике противника.
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