https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962317362.html
Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.07.2024
Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T05:12
2024-07-27T05:12
2024-07-27T05:20
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что "Штурм-С" — это многоцелевая машина на базе легко бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ, которая используются для уничтожения танков, бронированного вооружения, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника, а также способна успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях. "Для обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, борьбы с танками и бронетранспортерами противника расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях", — добавили в ведомстве. После выполнения боевой задачи экипаж проверяет машину и заряжает полный боекомплект из 12 ракет, после чего ожидает очередной команды для работы по позициям и технике противника.
https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты и позиции ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что "Штурм-С" — это многоцелевая машина на базе легко бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ, которая используются для уничтожения танков, бронированного вооружения, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника, а также способна успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях.
"Для обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, борьбы с танками и бронетранспортерами противника расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях", — добавили в ведомстве.
После выполнения боевой задачи экипаж проверяет машину и заряжает полный боекомплект из 12 ракет, после чего ожидает очередной команды для работы по позициям и технике противника.