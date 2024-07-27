https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962317362.html

Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.07.2024

Расчеты "Штурм-С" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T05:12

2024-07-27T05:12

2024-07-27T05:20

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что "Штурм-С" — это многоцелевая машина на базе легко бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ, которая используются для уничтожения танков, бронированного вооружения, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника, а также способна успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях. "Для обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, борьбы с танками и бронетранспортерами противника расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях", — добавили в ведомстве. После выполнения боевой задачи экипаж проверяет машину и заряжает полный боекомплект из 12 ракет, после чего ожидает очередной команды для работы по позициям и технике противника.

https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html

https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html

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