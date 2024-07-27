https://ria.ru/20240727/sobaka-1962439296.html

В Тверской области проверят сообщения о нападении собаки на людей

В Тверской области проверят сообщения о нападении собаки на людей - РИА Новости, 27.07.2024

В Тверской области проверят сообщения о нападении собаки на людей

Прокуратура и следственное управление СК РФ по Тверской области проверяют сообщение о нападении на людей в деревне Новенькое собаки, в результате чего... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T22:14

2024-07-27T22:14

2024-07-27T22:14

происшествия

россия

калининский район

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура и следственное управление СК РФ по Тверской области проверяют сообщение о нападении на людей в деревне Новенькое собаки, в результате чего пострадали более трех человек. "Прокуратурой Калининского района Тверской области организована проверка по информации из СМИ о нападении собаки на людей в деревне Новенькое. Как следует из публикации, 27 июля собака породы алабай, находящаяся без хозяина, напала на посетителей магазина, пострадали более трех человек", - сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Областное СУСК заявило об организации доследственной проверки.

https://ria.ru/20240124/napadenie-1923188868.html

россия

калининский район

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происшествия, россия, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)