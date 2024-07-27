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В Тверской области проверят сообщения о нападении собаки на людей - РИА Новости, 27.07.2024
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22:14 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/sobaka-1962439296.html
В Тверской области проверят сообщения о нападении собаки на людей
В Тверской области проверят сообщения о нападении собаки на людей - РИА Новости, 27.07.2024
В Тверской области проверят сообщения о нападении собаки на людей
Прокуратура и следственное управление СК РФ по Тверской области проверяют сообщение о нападении на людей в деревне Новенькое собаки, в результате чего... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T22:14
2024-07-27T22:14
происшествия
россия
калининский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура и следственное управление СК РФ по Тверской области проверяют сообщение о нападении на людей в деревне Новенькое собаки, в результате чего пострадали более трех человек. "Прокуратурой Калининского района Тверской области организована проверка по информации из СМИ о нападении собаки на людей в деревне Новенькое. Как следует из публикации, 27 июля собака породы алабай, находящаяся без хозяина, напала на посетителей магазина, пострадали более трех человек", - сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Областное СУСК заявило об организации доследственной проверки.
https://ria.ru/20240124/napadenie-1923188868.html
россия
калининский район
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происшествия, россия, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области проверят сообщения о нападении собаки на людей

В Тверской области прокуратура проверит данные о собаке, напавшей на 3 человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РЯЗАНЬ, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура и следственное управление СК РФ по Тверской области проверяют сообщение о нападении на людей в деревне Новенькое собаки, в результате чего пострадали более трех человек.
"Прокуратурой Калининского района Тверской области организована проверка по информации из СМИ о нападении собаки на людей в деревне Новенькое. Как следует из публикации, 27 июля собака породы алабай, находящаяся без хозяина, напала на посетителей магазина, пострадали более трех человек", - сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Областное СУСК заявило об организации доследственной проверки.
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В Симферополе два питбуля напали на женщину
24 января, 13:22
 
ПроисшествияРоссияКалининский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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