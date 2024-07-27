https://ria.ru/20240727/siriya-1962306867.html

На востоке Сирии обстреляли базу США, заявил источник

На востоке Сирии обстреляли базу США, заявил источник - РИА Новости, 27.07.2024

На востоке Сирии обстреляли базу США, заявил источник

Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна пятью ракетами, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T01:45

2024-07-27T01:45

2024-07-27T03:51

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ДАМАСК, 27 июл - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна пятью ракетами, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Три ракеты упали на территории базы в "Конико", другие две - в окрестностях базы. Американские вертолеты поднялись в воздух после обстрела", - заявил источник. С октября 2023 года базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые брали на себя вооруженные группировки в составе сил "Исламского сопротивления Ирака". Согласно заявлениям группировок, удары по базам были ответом на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США. Эти атаки были практически полностью прекращены после того, как в феврале в результате нападения на американскую базу в Иордании погибли трое военнослужащих США, более 40 получили ранения. В ответ американская авиация нанесла удары по западному Ираку и приграничным с Сирией районам. На прошлой неделе после длившегося несколько месяцев затишья два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, ущерб в результате нападения не причинен, сообщал РИА Новости источник в международной антитеррористической коалиции. Американский военный чиновник подтвердил РИА Новости атаку беспилотников на базу, добавив, что никто из персонала не пострадал. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240726/pentagon-1962057429.html

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