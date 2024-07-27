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Юрист рассказала о штрафах за сжигание мусора на даче - РИА Новости, 27.07.2024
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02:17 27.07.2024 (обновлено: 02:47 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/shtraf-1962309655.html
Юрист рассказала о штрафах за сжигание мусора на даче
Юрист рассказала о штрафах за сжигание мусора на даче - РИА Новости, 27.07.2024
Юрист рассказала о штрафах за сжигание мусора на даче
За сжигание и сброс мусора дачники могут получить штраф в 3-5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица - от 300 до 400 тысяч рублей,... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:17
2024-07-27T02:47
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За сжигание и сброс мусора дачники могут получить штраф в 3-5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица - от 300 до 400 тысяч рублей, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. "Можно "схлопотать" штраф за сброс и сжигание мусора (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ). Для физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей", - сообщила она. Чирикова отмечает, что предусмотрены также штрафы за отсутствие договора на вывоз твердых коммунальных отходов - отходы, образующиеся от потребления людьми. Так, физлица могут получить штраф в 5 тысяч рублей, должностные лица – от 10 до 30 тысяч рублей, а юрлица – от 100 до 250 тысяч рублей. Кроме того, на своем дачном участке можно получить штраф за нарушение противопожарных мер, говорит юрист. "Открытый огонь должен находиться на расстоянии не менее 7,5 метров от построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. Для приготовления шашлыка расстояние от очага горения до зданий – не менее 5 метров, зона очистки вокруг емкости – не менее 2 метров", - рассказала Чирикова. Она отметила, что за обычное нарушение будет накладываться штраф до 4 тысяч рублей, в случае возникновения пожара – 50 тысяч рублей, а если по вине нарушителя случилась гибель людей – уголовная ответственность.
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650902.html
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россия, рэу имени г. в. плеханова, общество
Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
Юрист рассказала о штрафах за сжигание мусора на даче

Юрист Чирикова: дачники могут получить штраф в 3-5 тысяч рублей за сброс мусора

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДачник
Дачник - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За сжигание и сброс мусора дачники могут получить штраф в 3-5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица - от 300 до 400 тысяч рублей, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
"Можно "схлопотать" штраф за сброс и сжигание мусора (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ). Для физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей", - сообщила она.
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Чирикова отмечает, что предусмотрены также штрафы за отсутствие договора на вывоз твердых коммунальных отходов - отходы, образующиеся от потребления людьми. Так, физлица могут получить штраф в 5 тысяч рублей, должностные лица – от 10 до 30 тысяч рублей, а юрлица – от 100 до 250 тысяч рублей.
Кроме того, на своем дачном участке можно получить штраф за нарушение противопожарных мер, говорит юрист.
"Открытый огонь должен находиться на расстоянии не менее 7,5 метров от построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. Для приготовления шашлыка расстояние от очага горения до зданий – не менее 5 метров, зона очистки вокруг емкости – не менее 2 метров", - рассказала Чирикова.
Она отметила, что за обычное нарушение будет накладываться штраф до 4 тысяч рублей, в случае возникновения пожара – 50 тысяч рублей, а если по вине нарушителя случилась гибель людей – уголовная ответственность.
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