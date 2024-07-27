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"Санта-Барбаре" — 40: что стало с актерами легендарного сериала

"Санта-Барбаре" — 40: что стало с актерами легендарного сериала - РИА Новости, 27.07.2024

"Санта-Барбаре" — 40: что стало с актерами легендарного сериала

Сорок лет назад на экраны вышла "Санта-Барбара". Сериал бил рекорды по продолжительности и популярности, многие до сих пор с ностальгией вспоминают заставку со... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:00

2024-07-27T08:00

2024-07-27T08:04

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. Сорок лет назад на экраны вышла "Санта-Барбара". Сериал бил рекорды по продолжительности и популярности, многие до сих пор с ностальгией вспоминают заставку со множеством арок. О том, как сложилась судьба актеров телехита, — в материале РИА Новости.Глава семьи: СиСиСериал шел так долго и под конец был настолько запутанным, что его название стало нарицательным для любых затянувшихся отношений. В России "Санта-Барбару" показывали с 1992 по 2002-й с перерывами. Причем зрители не увидели ни начала истории, ни концовку. Всего было снято 2137 серий, но у нас трансляция прекратилась на 2040-й из-за падающего интереса аудитории и истечения срока контракта с правообладателем.Актеры уставали от ролей: почти никто из первого состава не одолел весь путь. Главу семейства СиСи Кэпвелла меняли шесть раз! Основная слава досталась Джеду Аллану — ветерану мыльных опер. Помимо "Санта-Барбары", он играл в еще более продолжительном сериале "Дни нашей жизни", который с 1965-го снимают до сих пор. Принял участие и в других популярных проектах — "Лесси", "Беверли-Хиллз 90210". Завершив карьеру, вел спокойную семейную жизнь с женой и тремя сыновьями. Умер у себя дома в 2019-м в возрасте 84 лет.Сериальная супруга СиСи София в исполнении Джудит Макконнелл после "Санта-Барбары" работала в малозаметных проектах. Она ни разу не была замужем, ее единственный ребенок родился от суррогатной матери.Блондинка и полицейский: Иден и КрузПерсонажи сериала переживали землетрясения и кораблекрушения, заводили романы, женились, умирали и чудесным образом "воскресали" в угоду сюжету. Особо пристально зрители следили за любовной линией блондинки Иден Кэпвелл и мексиканца-полицейского Круза Кастильо. Актерам Марси Уокер и Эй Мартинесу присудили премию "Эмми", роли в "Санта-Барбаре" для них стали самыми звездными.О нынешней жизни Уокер мало что известно — она давно не снимается. Была замужем пять раз. С 2005-го работает в церквях Северной Каролины, о чем с восторгом отзываются местные пасторы. Мартинеса и сейчас можно увидеть в эпизодических ролях. Он общается с фанатами, о сериале вспоминает с теплотой, хотя и признает, что в некоторых сценах ему было стыдно играть из-за нелепости сюжета.Любимец женщин: МэйсонСценаристы не жалели героев. Старший сын СиСи Мэйсон Кэпвелл пережил несчастную любовь и раздвоение личности. Взрослого персонажа играли три актера, а подростка — Леонардо Ди Каприо! Ему было 16, и на экране он появился всего на несколько минут. Зрителям же запомнился актер Лейн Дэвис. После сериала он женился, воспитал двоих детей, занимался театром, стал одним из организаторов Шекспировского фестиваля в Теннесси. Снимался и в телепроектах, в том числе — в российском криминальном сериала "Русские в городе ангелов" режиссера Родиона Нахапетова.Его возлюбленная в "Санта-Барбаре" — Джулия Уэйнрайт Кэпвелл в исполнении Нэнси Ли Гран. Лауреат "Эмми", после сериала посвятила себя политической и волонтерской деятельности.Успех в Голливуде: КеллиСамую головокружительную карьеру в кино сделала Робин Райт — Келли Кэпвелл в "Санта-Барбаре". За роль в сериале "Карточный домик" с Кевином Спейси ей присудили "Золотой глобус", а до этого она сыграла возлюбленную Тома Хэнкса в фильме "Форрест Гамп". Была замужем за скандальным актером Шоном Пеном — у них двое детей. Роман получился бурным — пара не раз подавала и тут же отзывала заявление о разводе. После окончательного разрыва Райт стала встречаться с менеджером модного дома Saint Laurent Климентом Жиро.Русская поклонница: ЛайонелНеожиданную любовь обрел и Николас Костер, сыгравший Лайонела Локриджа, который пытался отбить у СиСи супругу Софию. В Костера на экране влюбилась москвичка Елена Бородулина. Ее очаровали взгляд и улыбка актера. Она старалась не пропускать ни одной серии. А в 2010-м нашла его контакты в интернете и поздравила с днем рождения. Неожиданно актер позвонил ей в ответ по видео, затем они встретились в Санкт-Петербурге. Разница в возрасте — 43 года, но это не помешало браку. Елена переехала в Америку и была вместе с супругом до его смерти в 2023-м.Главная злодейка: ДжинаОбразцовая злодейка Джина Кэпвелл везде искала для себя выгоду, часто прибегала к шантажу, притворялась слепой и при этом все равно нравилась зрителям — за дерзость и напористость. Исполнительница роли Робин Маттсон признавалась, что была в восторге от своей героини — Джина умела удивлять. Актриса почти всегда играла отрицательных персонажей — с психическими проблемами и убийц, но не видела в этом амплуа ничего зазорного. Со временем открыла для себя новое увлечение — гастрономию — и стала вести собственное кулинарное шоу.

https://ria.ru/20240721/kino-1960687838.html

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, робин райт, знаменитости, актеры