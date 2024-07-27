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"Санта-Барбаре" — 40: что стало с актерами легендарного сериала - РИА Новости, 27.07.2024
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Культура
 
08:00 27.07.2024 (обновлено: 08:04 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/serial-1962139787.html
"Санта-Барбаре" — 40: что стало с актерами легендарного сериала
"Санта-Барбаре" — 40: что стало с актерами легендарного сериала - РИА Новости, 27.07.2024
"Санта-Барбаре" — 40: что стало с актерами легендарного сериала
Сорок лет назад на экраны вышла "Санта-Барбара". Сериал бил рекорды по продолжительности и популярности, многие до сих пор с ностальгией вспоминают заставку со... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:00
2024-07-27T08:04
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. Сорок лет назад на экраны вышла "Санта-Барбара". Сериал бил рекорды по продолжительности и популярности, многие до сих пор с ностальгией вспоминают заставку со множеством арок. О том, как сложилась судьба актеров телехита, — в материале РИА Новости.Глава семьи: СиСиСериал шел так долго и под конец был настолько запутанным, что его название стало нарицательным для любых затянувшихся отношений. В России "Санта-Барбару" показывали с 1992 по 2002-й с перерывами. Причем зрители не увидели ни начала истории, ни концовку. Всего было снято 2137 серий, но у нас трансляция прекратилась на 2040-й из-за падающего интереса аудитории и истечения срока контракта с правообладателем.Актеры уставали от ролей: почти никто из первого состава не одолел весь путь. Главу семейства СиСи Кэпвелла меняли шесть раз! Основная слава досталась Джеду Аллану — ветерану мыльных опер. Помимо "Санта-Барбары", он играл в еще более продолжительном сериале "Дни нашей жизни", который с 1965-го снимают до сих пор. Принял участие и в других популярных проектах — "Лесси", "Беверли-Хиллз 90210". Завершив карьеру, вел спокойную семейную жизнь с женой и тремя сыновьями. Умер у себя дома в 2019-м в возрасте 84 лет.Сериальная супруга СиСи София в исполнении Джудит Макконнелл после "Санта-Барбары" работала в малозаметных проектах. Она ни разу не была замужем, ее единственный ребенок родился от суррогатной матери.Блондинка и полицейский: Иден и КрузПерсонажи сериала переживали землетрясения и кораблекрушения, заводили романы, женились, умирали и чудесным образом "воскресали" в угоду сюжету. Особо пристально зрители следили за любовной линией блондинки Иден Кэпвелл и мексиканца-полицейского Круза Кастильо. Актерам Марси Уокер и Эй Мартинесу присудили премию "Эмми", роли в "Санта-Барбаре" для них стали самыми звездными.О нынешней жизни Уокер мало что известно — она давно не снимается. Была замужем пять раз. С 2005-го работает в церквях Северной Каролины, о чем с восторгом отзываются местные пасторы. Мартинеса и сейчас можно увидеть в эпизодических ролях. Он общается с фанатами, о сериале вспоминает с теплотой, хотя и признает, что в некоторых сценах ему было стыдно играть из-за нелепости сюжета.Любимец женщин: МэйсонСценаристы не жалели героев. Старший сын СиСи Мэйсон Кэпвелл пережил несчастную любовь и раздвоение личности. Взрослого персонажа играли три актера, а подростка — Леонардо Ди Каприо! Ему было 16, и на экране он появился всего на несколько минут. Зрителям же запомнился актер Лейн Дэвис. После сериала он женился, воспитал двоих детей, занимался театром, стал одним из организаторов Шекспировского фестиваля в Теннесси. Снимался и в телепроектах, в том числе — в российском криминальном сериала "Русские в городе ангелов" режиссера Родиона Нахапетова.Его возлюбленная в "Санта-Барбаре" — Джулия Уэйнрайт Кэпвелл в исполнении Нэнси Ли Гран. Лауреат "Эмми", после сериала посвятила себя политической и волонтерской деятельности.Успех в Голливуде: КеллиСамую головокружительную карьеру в кино сделала Робин Райт — Келли Кэпвелл в "Санта-Барбаре". За роль в сериале "Карточный домик" с Кевином Спейси ей присудили "Золотой глобус", а до этого она сыграла возлюбленную Тома Хэнкса в фильме "Форрест Гамп". Была замужем за скандальным актером Шоном Пеном — у них двое детей. Роман получился бурным — пара не раз подавала и тут же отзывала заявление о разводе. После окончательного разрыва Райт стала встречаться с менеджером модного дома Saint Laurent Климентом Жиро.Русская поклонница: ЛайонелНеожиданную любовь обрел и Николас Костер, сыгравший Лайонела Локриджа, который пытался отбить у СиСи супругу Софию. В Костера на экране влюбилась москвичка Елена Бородулина. Ее очаровали взгляд и улыбка актера. Она старалась не пропускать ни одной серии. А в 2010-м нашла его контакты в интернете и поздравила с днем рождения. Неожиданно актер позвонил ей в ответ по видео, затем они встретились в Санкт-Петербурге. Разница в возрасте — 43 года, но это не помешало браку. Елена переехала в Америку и была вместе с супругом до его смерти в 2023-м.Главная злодейка: ДжинаОбразцовая злодейка Джина Кэпвелл везде искала для себя выгоду, часто прибегала к шантажу, притворялась слепой и при этом все равно нравилась зрителям — за дерзость и напористость. Исполнительница роли Робин Маттсон признавалась, что была в восторге от своей героини — Джина умела удивлять. Актриса почти всегда играла отрицательных персонажей — с психическими проблемами и убийц, но не видела в этом амплуа ничего зазорного. Со временем открыла для себя новое увлечение — гастрономию — и стала вести собственное кулинарное шоу.
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кино и сериалы, робин райт, знаменитости, актеры
Культура, Кино и сериалы, Робин Райт, Знаменитости, актеры

"Санта-Барбаре" — 40: что стало с актерами легендарного сериала

© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)Герои сериала "Санта-Барбара"
Герои сериала Санта-Барбара - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. Сорок лет назад на экраны вышла "Санта-Барбара". Сериал бил рекорды по продолжительности и популярности, многие до сих пор с ностальгией вспоминают заставку со множеством арок. О том, как сложилась судьба актеров телехита, — в материале РИА Новости.
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)Заставка к сериалу "Санта-Барбара"
Заставка к сериалу Санта-Барбара - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)
Заставка к сериалу "Санта-Барбара"

Глава семьи: СиСи

Сериал шел так долго и под конец был настолько запутанным, что его название стало нарицательным для любых затянувшихся отношений. В России "Санта-Барбару" показывали с 1992 по 2002-й с перерывами. Причем зрители не увидели ни начала истории, ни концовку. Всего было снято 2137 серий, но у нас трансляция прекратилась на 2040-й из-за падающего интереса аудитории и истечения срока контракта с правообладателем.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Джед Аллан Браун, исполнявший роль СиСи в сериале "Санта-Барбара"
Актер Джед Аллан Браун, исполнявший роль СиСи в сериале Санта-Барбара - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Джед Аллан Браун, исполнявший роль СиСи в сериале "Санта-Барбара"
Актеры уставали от ролей: почти никто из первого состава не одолел весь путь. Главу семейства СиСи Кэпвелла меняли шесть раз! Основная слава досталась Джеду Аллану — ветерану мыльных опер. Помимо "Санта-Барбары", он играл в еще более продолжительном сериале "Дни нашей жизни", который с 1965-го снимают до сих пор. Принял участие и в других популярных проектах — "Лесси", "Беверли-Хиллз 90210". Завершив карьеру, вел спокойную семейную жизнь с женой и тремя сыновьями. Умер у себя дома в 2019-м в возрасте 84 лет.
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)Кадр из сериала "Санта-Барбара"
Кадр из сериала Санта-Барбара - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)
Кадр из сериала "Санта-Барбара"
Сериальная супруга СиСи София в исполнении Джудит Макконнелл после "Санта-Барбары" работала в малозаметных проектах. Она ни разу не была замужем, ее единственный ребенок родился от суррогатной матери.

Блондинка и полицейский: Иден и Круз

© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)Кадр из сериала "Санта-Барбара"
Кадр из сериала Санта-Барбара - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)
Кадр из сериала "Санта-Барбара"
Персонажи сериала переживали землетрясения и кораблекрушения, заводили романы, женились, умирали и чудесным образом "воскресали" в угоду сюжету. Особо пристально зрители следили за любовной линией блондинки Иден Кэпвелл и мексиканца-полицейского Круза Кастильо. Актерам Марси Уокер и Эй Мартинесу присудили премию "Эмми", роли в "Санта-Барбаре" для них стали самыми звездными.
© AP Photo / Danny MoloshokАктер Эй Мартинес. Штат Юта, 2012 год.
Актер Эй Мартинес. Штат Юта, 2012 год
Актер Эй Мартинес. Штат Юта, 2012 год.
© AP Photo / Danny Moloshok
1 из 3
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)Кадр из сериала "Санта-Барбара"
Кадр из сериала Санта-Барбара
Кадр из сериала "Санта-Барбара"
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)
2 из 3
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)

Эпизод из сериала "Санта-Барбара"

Кадр из сериала Санта-Барбара

Эпизод из сериала "Санта-Барбара"

© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)
3 из 3
Актер Эй Мартинес. Штат Юта, 2012 год.
© AP Photo / Danny Moloshok
1 из 3
Кадр из сериала "Санта-Барбара"
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)
2 из 3

Эпизод из сериала "Санта-Барбара"

© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)
3 из 3
О нынешней жизни Уокер мало что известно — она давно не снимается. Была замужем пять раз. С 2005-го работает в церквях Северной Каролины, о чем с восторгом отзываются местные пасторы. Мартинеса и сейчас можно увидеть в эпизодических ролях. Он общается с фанатами, о сериале вспоминает с теплотой, хотя и признает, что в некоторых сценах ему было стыдно играть из-за нелепости сюжета.

Любимец женщин: Мэйсон

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАмериканский актер, исполнитель роли Мейсона в телесериале "Санта-Барбара" Лейн Дэвис
Американский актер, исполнитель роли Мейсона в телесериале Санта-Барбара Лейн Дэвис - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Галина Кмит
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Американский актер, исполнитель роли Мейсона в телесериале "Санта-Барбара" Лейн Дэвис
Сценаристы не жалели героев. Старший сын СиСи Мэйсон Кэпвелл пережил несчастную любовь и раздвоение личности. Взрослого персонажа играли три актера, а подростка — Леонардо Ди Каприо! Ему было 16, и на экране он появился всего на несколько минут. Зрителям же запомнился актер Лейн Дэвис. После сериала он женился, воспитал двоих детей, занимался театром, стал одним из организаторов Шекспировского фестиваля в Теннесси. Снимался и в телепроектах, в том числе — в российском криминальном сериала "Русские в городе ангелов" режиссера Родиона Нахапетова.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАмериканский актер Лейн Дэвис в Москве
Американский актер Лейн Дэвис в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Галина Кмит
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Американский актер Лейн Дэвис в Москве
Его возлюбленная в "Санта-Барбаре" — Джулия Уэйнрайт Кэпвелл в исполнении Нэнси Ли Гран. Лауреат "Эмми", после сериала посвятила себя политической и волонтерской деятельности.

Успех в Голливуде: Келли

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАктриса Робин Райт, 2024 год
Актриса Робин Райт, 2024 год - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Актриса Робин Райт, 2024 год
Самую головокружительную карьеру в кино сделала Робин Райт — Келли Кэпвелл в "Санта-Барбаре". За роль в сериале "Карточный домик" с Кевином Спейси ей присудили "Золотой глобус", а до этого она сыграла возлюбленную Тома Хэнкса в фильме "Форрест Гамп".
© Dobson Productions (1984-1993),  AP/Willy Sanjuan

Актриса Робин Райт в сериале "Санта Барбара" и на мероприятии FYC Netflix "Карточный домик"

Актриса Робин Райт в сериале Санта Барбара и на мероприятии мероприятие FYC Netflix Карточный домик

Актриса Робин Райт в сериале "Санта Барбара" и на мероприятии FYC Netflix "Карточный домик"

© Dobson Productions (1984-1993),  AP/Willy Sanjuan
1 из 2
© Dobson Productions (1984–1993)Кадр из телесериала "Санта-Барбара"
Кадр из телесериала Санта-Барбара
Кадр из телесериала "Санта-Барбара"
© Dobson Productions (1984–1993)
2 из 2

Актриса Робин Райт в сериале "Санта Барбара" и на мероприятии FYC Netflix "Карточный домик"

© Dobson Productions (1984-1993),  AP/Willy Sanjuan
1 из 2
Кадр из телесериала "Санта-Барбара"
© Dobson Productions (1984–1993)
2 из 2
Была замужем за скандальным актером Шоном Пеном — у них двое детей. Роман получился бурным — пара не раз подавала и тут же отзывала заявление о разводе. После окончательного разрыва Райт стала встречаться с менеджером модного дома Saint Laurent Климентом Жиро.

Русская поклонница: Лайонел

© Фото со страницы Николоса Костера в социальной сетиАктер Николас Костер
Актер Николас Костер - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото со страницы Николоса Костера в социальной сети
Актер Николас Костер
Неожиданную любовь обрел и Николас Костер, сыгравший Лайонела Локриджа, который пытался отбить у СиСи супругу Софию. В Костера на экране влюбилась москвичка Елена Бородулина. Ее очаровали взгляд и улыбка актера. Она старалась не пропускать ни одной серии. А в 2010-м нашла его контакты в интернете и поздравила с днем рождения. Неожиданно актер позвонил ей в ответ по видео, затем они встретились в Санкт-Петербурге. Разница в возрасте — 43 года, но это не помешало браку. Елена переехала в Америку и была вместе с супругом до его смерти в 2023-м.

Главная злодейка: Джина

© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)Кадр из сериала "Санта-Барбара"
Кадр из сериала Санта-Барбара - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993)
Кадр из сериала "Санта-Барбара"
Образцовая злодейка Джина Кэпвелл везде искала для себя выгоду, часто прибегала к шантажу, притворялась слепой и при этом все равно нравилась зрителям — за дерзость и напористость. Исполнительница роли Робин Маттсон признавалась, что была в восторге от своей героини — Джина умела удивлять. Актриса почти всегда играла отрицательных персонажей — с психическими проблемами и убийц, но не видела в этом амплуа ничего зазорного. Со временем открыла для себя новое увлечение — гастрономию — и стала вести собственное кулинарное шоу.
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