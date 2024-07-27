https://ria.ru/20240727/sanktsii-1962356907.html

Россия успешно адаптировалась к санкциям, заявил Орбан

Россия успешно адаптировалась к санкциям, заявил Орбан - РИА Новости, 27.07.2024

Россия успешно адаптировалась к санкциям, заявил Орбан

Россия адаптировалась к санкциям и демонстрирует экономическую и общественную гибкость, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:58

2024-07-27T11:58

2024-07-27T13:22

россия

виктор орбан

венгрия

в мире

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БУДАПЕШТ, 27 июл — РИА Новости. Россия адаптировалась к санкциям и демонстрирует экономическую и общественную гибкость, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1. "Россия с 2014 года усвоила уроки, и не только усвоила, но и превратила их в действия. Они провели необходимое развитие IT- и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям", — сказал Орбан.По его словам, Россия, лишившись из-за санкций возможности импортировать сельхозпродукцию с Запада, за несколько лет стала крупнейшим экспортером продуктов питания."Когда Россию описывают как жесткую неосталинистскую автократию — это ложь. На самом деле речь идет о стране, которая демонстрирует техническую, экономическую и, как видно, может, и общественную гибкость", — отметил венгерский премьер.Он обратил внимание на то, что Запад приказал всему миру выступить против России, но в реальности, наоборот, все стали понемногу ее поддерживать. При этом венгерский премьер признался, что его не удивляет поддержка России со стороны Китая и Северной Кореи, но позиция Ирана, Индии, Турции и мусульманского мира, который считает Россию партнером, стала неожиданностью.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961741967.html

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

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россия, виктор орбан, венгрия, в мире