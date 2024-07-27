https://ria.ru/20240727/samolety-1962312342.html
"Яковлев" может вернуться к созданию самолета вертикального взлета
"Яковлев" может вернуться к созданию самолета вертикального взлета - РИА Новости, 27.07.2024
"Яковлев" может вернуться к созданию самолета вертикального взлета
Российская авиастроительная компания ПАО "Яковлев" (бывший "Иркут", входит в ОАК "Ростеха") готова возобновить в России разработку самолета вертикального взлета РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:20
2024-07-27T03:20
2024-07-27T04:48
новое оружие россии
безопасность
россия
ссср
андрей богинский
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
як-141
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894564209_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_9fdd51859710e0009637dd39ddb9f82f.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская авиастроительная компания ПАО "Яковлев" (бывший "Иркут", входит в ОАК "Ростеха") готова возобновить в России разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего обращения Минобороны страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский. Первый полет прототипа самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) Як-36 в СССР "по-самолетному" (с пробегом по полосе) был выполнен ровно 60 лет назад. Он состоялся 27 июля 1964 года. Два месяца спустя, 27 сентября 1964 года, самолет выполнил первое свободное висение с переходом в горизонтальный полет. Первый полет по полному профилю – с вертикальным взлетом и посадкой – состоялся спустя 2 года, 24 марта 1964 года. "Наши конструкторы исследовали перспективы создания еще более совершенных машин, соответствующих уровню пятого поколения боевой авиации. Тема самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) была заморожена в трудные 1990-е года, однако научно-технический задел у нас сохранен. Его соединение с новыми авиационными технологиями позволяет достаточно быстро вернуться к созданию самолетов вертикального взлета и посадки, если министерство обороны России поручит нам эту работу", - сказал Богинский. По его словам, на сегодняшний день реальный опыт разработки и обеспечения эксплуатации самолетов вертикального взлета и посадки в нашей стране есть только у компании "Яковлев". Он напомнил, что опытно-конструкторское бюро имени Яковлева начало прорабатывать тематику самолетов вертикального взлета и посадки еще в конце 1950-х годов. В 1964 году, 60 лет назад, в небо впервые поднялся Як-36, демонстрация которого на авиационном празднике в Домодедово в 1967 году стала мировой сенсацией. В середине 1970-х годов был создан и принят на вооружение первый в мире околозвуковой палубный штурмовик вертикального взлета и посадки Як-38. Высшим достижение ОКБ стал сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, опередивший иностранные аналоги примерно на два десятилетия. Як-36 - первый прототип отечественного самолета вертикального взлета и посадки. Самолет стал своего рода "демонстратором технологий", всего было построено четыре экземпляра, на которых исследовались различные конструкционные решения, отрабатывалась техника пилотирования и методика эксплуатации. В июле 1967 года на авиационном параде в Домодедово СВВП Як-36 продемонстрировал способность вертикально взлета и посадки. Як-36 был оснащен двумя подъемно-маршевыми двигателями Р-27, обладал взлетной массой 9400 килограммов и развивал скорость до 1100 километров в час. Дальность полета составляла 500 километров. Як-36 имел поворотные сопла, систему струйного реактивного управления, а также автоматическое управление полетом на околонулевых режимах. Отработка этих технологий сыграла важную роль в дальнейшей работе. Используя накопленный опыт, специалисты ОКБ Яковлева приступили к созданию одноместного корабельного штурмовика Як-38, который в ходе испытаний впервые выполнил посадку на боевой корабль и был принят на вооружение Военно-морского флота. Дальнейшим развитием тематики СВВП в нашей стране стал Як-141 – первый в мире сверхзвуковой самолет вертикального взлета и посадки.
https://ria.ru/20240710/modifikatsii-1958654525.html
https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html
https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894564209_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_22c0c4c31063ecf2768ff0a9b140df93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ссср, андрей богинский, объединенная авиастроительная корпорация (оак), як-141, технологии
Новое оружие России, Безопасность, Россия, СССР, Андрей Богинский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Як-141, Технологии
"Яковлев" может вернуться к созданию самолета вертикального взлета
"Яковлев" может возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская авиастроительная компания ПАО "Яковлев" (бывший "Иркут", входит в ОАК "Ростеха") готова возобновить в России разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего обращения Минобороны страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский.
Первый полет прототипа самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) Як-36 в СССР
"по-самолетному" (с пробегом по полосе) был выполнен ровно 60 лет назад. Он состоялся 27 июля 1964 года. Два месяца спустя, 27 сентября 1964 года, самолет выполнил первое свободное висение с переходом в горизонтальный полет. Первый полет по полному профилю – с вертикальным взлетом и посадкой – состоялся спустя 2 года, 24 марта 1964 года.
"Наши конструкторы исследовали перспективы создания еще более совершенных машин, соответствующих уровню пятого поколения боевой авиации. Тема самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) была заморожена в трудные 1990-е года, однако научно-технический задел у нас сохранен. Его соединение с новыми авиационными технологиями позволяет достаточно быстро вернуться к созданию самолетов вертикального взлета и посадки, если министерство обороны России поручит нам эту работу", - сказал Богинский.
По его словам, на сегодняшний день реальный опыт разработки и обеспечения эксплуатации самолетов вертикального взлета и посадки в нашей стране есть только у компании "Яковлев".
Он напомнил, что опытно-конструкторское бюро имени Яковлева начало прорабатывать тематику самолетов вертикального взлета и посадки еще в конце 1950-х годов. В 1964 году, 60 лет назад, в небо впервые поднялся Як-36, демонстрация которого на авиационном празднике в Домодедово в 1967 году стала мировой сенсацией. В середине 1970-х годов был создан и принят на вооружение первый в мире околозвуковой палубный штурмовик вертикального взлета и посадки Як-38. Высшим достижение ОКБ стал сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, опередивший иностранные аналоги примерно на два десятилетия.
Як-36 - первый прототип отечественного самолета вертикального взлета и посадки. Самолет стал своего рода "демонстратором технологий", всего было построено четыре экземпляра, на которых исследовались различные конструкционные решения, отрабатывалась техника пилотирования и методика эксплуатации. В июле 1967 года на авиационном параде в Домодедово СВВП Як-36 продемонстрировал способность вертикально взлета и посадки.
Як-36 был оснащен двумя подъемно-маршевыми двигателями Р-27, обладал взлетной массой 9400 килограммов и развивал скорость до 1100 километров в час. Дальность полета составляла 500 километров. Як-36 имел поворотные сопла, систему струйного реактивного управления, а также автоматическое управление полетом на околонулевых режимах. Отработка этих технологий сыграла важную роль в дальнейшей работе.
Используя накопленный опыт, специалисты ОКБ Яковлева приступили к созданию одноместного корабельного штурмовика Як-38, который в ходе испытаний впервые выполнил посадку на боевой корабль и был принят на вооружение Военно-морского флота. Дальнейшим развитием тематики СВВП в нашей стране стал Як-141 – первый в мире сверхзвуковой самолет вертикального взлета и посадки.