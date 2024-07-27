https://ria.ru/20240727/samolety-1962312342.html

"Яковлев" может вернуться к созданию самолета вертикального взлета

"Яковлев" может вернуться к созданию самолета вертикального взлета - РИА Новости, 27.07.2024

"Яковлев" может вернуться к созданию самолета вертикального взлета

Российская авиастроительная компания ПАО "Яковлев" (бывший "Иркут", входит в ОАК "Ростеха") готова возобновить в России разработку самолета вертикального взлета РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T03:20

2024-07-27T03:20

2024-07-27T04:48

новое оружие россии

безопасность

россия

ссср

андрей богинский

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

як-141

технологии

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская авиастроительная компания ПАО "Яковлев" (бывший "Иркут", входит в ОАК "Ростеха") готова возобновить в России разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего обращения Минобороны страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Богинский. Первый полет прототипа самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) Як-36 в СССР "по-самолетному" (с пробегом по полосе) был выполнен ровно 60 лет назад. Он состоялся 27 июля 1964 года. Два месяца спустя, 27 сентября 1964 года, самолет выполнил первое свободное висение с переходом в горизонтальный полет. Первый полет по полному профилю – с вертикальным взлетом и посадкой – состоялся спустя 2 года, 24 марта 1964 года. "Наши конструкторы исследовали перспективы создания еще более совершенных машин, соответствующих уровню пятого поколения боевой авиации. Тема самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) была заморожена в трудные 1990-е года, однако научно-технический задел у нас сохранен. Его соединение с новыми авиационными технологиями позволяет достаточно быстро вернуться к созданию самолетов вертикального взлета и посадки, если министерство обороны России поручит нам эту работу", - сказал Богинский. По его словам, на сегодняшний день реальный опыт разработки и обеспечения эксплуатации самолетов вертикального взлета и посадки в нашей стране есть только у компании "Яковлев". Он напомнил, что опытно-конструкторское бюро имени Яковлева начало прорабатывать тематику самолетов вертикального взлета и посадки еще в конце 1950-х годов. В 1964 году, 60 лет назад, в небо впервые поднялся Як-36, демонстрация которого на авиационном празднике в Домодедово в 1967 году стала мировой сенсацией. В середине 1970-х годов был создан и принят на вооружение первый в мире околозвуковой палубный штурмовик вертикального взлета и посадки Як-38. Высшим достижение ОКБ стал сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, опередивший иностранные аналоги примерно на два десятилетия. Як-36 - первый прототип отечественного самолета вертикального взлета и посадки. Самолет стал своего рода "демонстратором технологий", всего было построено четыре экземпляра, на которых исследовались различные конструкционные решения, отрабатывалась техника пилотирования и методика эксплуатации. В июле 1967 года на авиационном параде в Домодедово СВВП Як-36 продемонстрировал способность вертикально взлета и посадки. Як-36 был оснащен двумя подъемно-маршевыми двигателями Р-27, обладал взлетной массой 9400 килограммов и развивал скорость до 1100 километров в час. Дальность полета составляла 500 километров. Як-36 имел поворотные сопла, систему струйного реактивного управления, а также автоматическое управление полетом на околонулевых режимах. Отработка этих технологий сыграла важную роль в дальнейшей работе. Используя накопленный опыт, специалисты ОКБ Яковлева приступили к созданию одноместного корабельного штурмовика Як-38, который в ходе испытаний впервые выполнил посадку на боевой корабль и был принят на вооружение Военно-морского флота. Дальнейшим развитием тематики СВВП в нашей стране стал Як-141 – первый в мире сверхзвуковой самолет вертикального взлета и посадки.

https://ria.ru/20240710/modifikatsii-1958654525.html

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html

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безопасность, россия, ссср, андрей богинский, объединенная авиастроительная корпорация (оак), як-141, технологии