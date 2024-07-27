https://ria.ru/20240727/samolet-1962441467.html

В Харькове разбился учебный самолет, сообщили СМИ

В Харькове разбился учебный самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2024

В Харькове разбился учебный самолет, сообщили СМИ

Легкомоторный учебный самолет Харьковского университета воздушных сил потерпел крушение, погиб курсант, сообщило украинское издание "Украинская правда". РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T22:42

2024-07-27T22:42

2024-07-27T22:42

в мире

харьков

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_db51985ab2a06e04338c3e77a4ac23ea.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Легкомоторный учебный самолет Харьковского университета воздушных сил потерпел крушение, погиб курсант, сообщило украинское издание "Украинская правда". "Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift в субботу погиб курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба", - говорится в материале на сайте издания. Как сообщили журналисты, руководство ВУЗа всесторонне содействует следствию, подробности происшествия не разглашаются.

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина