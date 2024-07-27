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В Харькове разбился учебный самолет, сообщили СМИ
В Харькове разбился учебный самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2024
В Харькове разбился учебный самолет, сообщили СМИ
Легкомоторный учебный самолет Харьковского университета воздушных сил потерпел крушение, погиб курсант, сообщило украинское издание "Украинская правда". РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T22:42
2024-07-27T22:42
2024-07-27T22:42
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Легкомоторный учебный самолет Харьковского университета воздушных сил потерпел крушение, погиб курсант, сообщило украинское издание "Украинская правда". "Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift в субботу погиб курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба", - говорится в материале на сайте издания. Как сообщили журналисты, руководство ВУЗа всесторонне содействует следствию, подробности происшествия не разглашаются.
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в мире, харьков, украина
В Харькове разбился учебный самолет, сообщили СМИ
"Украинская правда": в Харькове разбился учебный самолет, погиб курсант