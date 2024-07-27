https://ria.ru/20240727/sabantuy-1962393471.html

Губернатор Хоценко открыл в Омске II Международный Иртышский Сабантуй

Губернатор Хоценко открыл в Омске II Международный Иртышский Сабантуй - РИА Новости, 27.07.2024

Губернатор Хоценко открыл в Омске II Международный Иртышский Сабантуй

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев открыли в Омске II Международный Иртышский... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:23

2024-07-27T16:23

2024-07-27T16:51

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 27 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев открыли в Омске II Международный Иртышский Сабантуй, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Праздник дружбы, гостеприимства и добрососедства организован совместными усилиями двух регионов в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и направлен на укрепление межнациональных связей и популяризацию туризма в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" на берегу реки Иртыш. Там состоялось костюмированное шествие участников праздника. В парке развернули множество тематических локаций, площадок для игровых и спортивных состязаний. Международный Иртышский Сабантуй собрал в Омске порядка 40 тысяч человек. "На нашем празднике - делегации многих регионов России, Казахстана и Китая, расположенных на берегах Иртыша. Два года назад состоялся первый Международный Иртышский Сабантуй в Республике Казахстан по инициативе правительства Татарстана и Национального Совета Всемирного конгресса татар. Сегодня праздник переместился в Омск. Президент (России - ред.) Владимир Владимирович Путин всегда говорит, что именно в многонациональности, многоконфессиональности сила России. И наш президент абсолютно прав, мы это видим на примере нашей многонациональной области. В Омской области хорошо знают и любят этот старинный татарский (и башкирский - ред.) праздник. По договорённости с Республикой Татарстан в 2026 году будем проводить у нас федеральный Сабантуй. Всем желаю хорошего настроения, замечательно провести время, показать наше сибирское гостеприимство", - обратился к участникам и гостям праздника Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Губернатор наградил за вклад в укрепление межнациональных отношений и сохранение этноконфессионального согласия заместителя премьер-министра Республики Татарстан Василя Шайхразиева, возглавляющего Национальный Совет Всемирного конгресса татар. Глава региона вручил ему государственную награду Омской области – медаль "Дружба народов". "Сила регионов, сила России - в единении. Мы вместе организуем и проводим праздники, вместе приходим на помощь друг другу в беде. Объединяемся и, взявшись за руки, справляемся с горем, как это было, когда в деревни и сёла Прииртышья пришла большая вода. Никто не прошёл мимо, все помогают. Единение - наша самая сильная сторона. В то же время такие праздники, как Сабантуй, - тоже сила, мощь, единство и уверенность в завтрашнем дне", - сказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Сабантуй - один из ярких и самобытных праздников татарского и башкирского народов, который на протяжении веков отмечают в честь окончания весенних полевых работ. Праздник объединяет представителей разных народов, современные тенденции культурного развития, является ярким примером преемственности, символом взаимопонимания и единства между народами и подтверждает статус Омского Прииртышья как региона многонациональной дружбы.

https://ria.ru/20240725/gazifikatsiya-1961866549.html

https://ria.ru/20240726/stroitelstvo-1962223837.html

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омская область, виталий хоценко, омск