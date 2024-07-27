https://ria.ru/20240727/rossiya-1962361932.html

В ЕС заявили о риске попасть в ловушку России

В ЕС заявили о риске попасть в ловушку России - РИА Новости, 27.07.2024

В ЕС заявили о риске попасть в ловушку России

Депутат Европарламента от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске Европы стать зависимой от поставок российского газа и тем самым вновь попасть в "ловушку"... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:45

2024-07-27T12:45

2024-07-27T12:53

экономика

цены на нефть

россия

европа

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евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске Европы стать зависимой от поставок российского газа и тем самым вновь попасть в "ловушку" России, соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента.Он отметил, что в мае 2024 года ЕС импортировал на 30 % больше российского газа, чем в сентябре 2022 года. Более того, привлекательная цена на энергоресурс привела к тому, что страны Европы не хотят искать новых поставщиков."Подобные решения делают невозможным в краткосрочной перспективе достижение поставленной Комиссией цели — стать независимым от российского газа к 2027 году. В более долгосрочной перспективе мы рискуем снова попасть в ту же ловушку, что и до 2022 года…" — написал он.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.

https://ria.ru/20240715/postavki-1959835745.html

https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html

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экономика, цены на нефть, россия, европа, нидерланды, евросоюз, европарламент