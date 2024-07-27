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В ЕС заявили о риске попасть в ловушку России - РИА Новости, 27.07.2024
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12:45 27.07.2024 (обновлено: 12:53 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/rossiya-1962361932.html
В ЕС заявили о риске попасть в ловушку России
В ЕС заявили о риске попасть в ловушку России - РИА Новости, 27.07.2024
В ЕС заявили о риске попасть в ловушку России
Депутат Европарламента от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске Европы стать зависимой от поставок российского газа и тем самым вновь попасть в "ловушку"... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:45
2024-07-27T12:53
экономика
цены на нефть
россия
европа
нидерланды
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске Европы стать зависимой от поставок российского газа и тем самым вновь попасть в "ловушку" России, соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента.Он отметил, что в мае 2024 года ЕС импортировал на 30 % больше российского газа, чем в сентябре 2022 года. Более того, привлекательная цена на энергоресурс привела к тому, что страны Европы не хотят искать новых поставщиков."Подобные решения делают невозможным в краткосрочной перспективе достижение поставленной Комиссией цели — стать независимым от российского газа к 2027 году. В более долгосрочной перспективе мы рискуем снова попасть в ту же ловушку, что и до 2022 года…" — написал он.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.
https://ria.ru/20240715/postavki-1959835745.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, нидерланды, евросоюз, европарламент
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Нидерланды, Евросоюз, Европарламент
В ЕС заявили о риске попасть в ловушку России

Член ЕП Берендсен: Европа может впасть в зависимость от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске Европы стать зависимой от поставок российского газа и тем самым вновь попасть в "ловушку" России, соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента.
Он отметил, что в мае 2024 года ЕС импортировал на 30 % больше российского газа, чем в сентябре 2022 года. Более того, привлекательная цена на энергоресурс привела к тому, что страны Европы не хотят искать новых поставщиков.
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"Подобные решения делают невозможным в краткосрочной перспективе достижение поставленной Комиссией цели — стать независимым от российского газа к 2027 году. В более долгосрочной перспективе мы рискуем снова попасть в ту же ловушку, что и до 2022 года…" — написал он.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.
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