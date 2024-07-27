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Стало известно, сколько денег Березовский остался должен России
Стало известно, сколько денег Березовский остался должен России - РИА Новости, 27.07.2024
Стало известно, сколько денег Березовский остался должен России
Беглый олигарх Борис Березовский после смерти оставил в России задолженность по судебным решениям почти на 880 миллионов рублей, свидетельствуют данные банка... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:54
2024-07-27T09:54
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Беглый олигарх Борис Березовский после смерти оставил в России задолженность по судебным решениям почти на 880 миллионов рублей, свидетельствуют данные банка исполнительных производств.Так, на основании постановления Головинского районного суда от 2011 года, Березовский был должен 22 миллиона 233 тысячи 696 рулей 86 копеек. В 2012 году Симоновский районный суд постановил, что задолженность олигарха составляла 849 миллионов 879 тысяч 896 рублей 48 копеек. Красногорский городской суд тогда же назвал цифру в семь миллионов 839 тысяч 676 рублей 52 копейки.Таким образом, общая задолженность Бориса Березовского перед Россией составляет 879 миллионов 953 тысячи 269 рублей 86 копеек.Борис Березовский - один из самых одиозных олигархов "лихих 90-х" в России. Приговоренный в России к тюремному заключению, последние годы он жил в Лондоне, получив политическое убежище и документы на имя Платона Еленина. Предположительно, он умер от инфаркта в своем доме в графстве Суррей.В России против Березовского были возбуждены несколько уголовных дел. Его дважды заочно судили, и оба раза без адвокатов — бизнесмен запретил своим юристам защищать его в суде. Ему вменялось хищение средств "Аэрофлота", АвтоВАЗа и ЛогоВАЗа. По первому делу ему дали шесть лет заочно, по второму — уже тринадцать реального срока.
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происшествия, россия, лондон, суррей, борис березовский, аэрофлот, автоваз
Происшествия, Россия, Лондон, Суррей, Борис Березовский, Аэрофлот, АвтоВАЗ
Стало известно, сколько денег Березовский остался должен России
Борис Березовский оставил в России долгов на сумму около 880 миллионов рублей
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Беглый олигарх Борис Березовский после смерти оставил в России задолженность по судебным решениям почти на 880 миллионов рублей, свидетельствуют данные банка исполнительных производств.
Так, на основании постановления Головинского районного суда от 2011 года, Березовский был должен 22 миллиона 233 тысячи 696 рулей 86 копеек. В 2012 году Симоновский районный суд постановил, что задолженность олигарха составляла 849 миллионов 879 тысяч 896 рублей 48 копеек. Красногорский городской суд тогда же назвал цифру в семь миллионов 839 тысяч 676 рублей 52 копейки.
Таким образом, общая задолженность Бориса Березовского перед Россией составляет 879 миллионов 953 тысячи 269 рублей 86 копеек.
Борис Березовский - один из самых одиозных олигархов "лихих 90-х" в России. Приговоренный в России к тюремному заключению, последние годы он жил в Лондоне, получив политическое убежище и документы на имя Платона Еленина. Предположительно, он умер от инфаркта в своем доме в графстве Суррей.
В России против Березовского были возбуждены несколько уголовных дел. Его дважды заочно судили, и оба раза без адвокатов — бизнесмен запретил своим юристам защищать его в суде. Ему вменялось хищение средств "Аэрофлота", АвтоВАЗа и ЛогоВАЗа. По первому делу ему дали шесть лет заочно, по второму — уже тринадцать реального срока.