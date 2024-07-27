https://ria.ru/20240727/rossija-1962352288.html
Россия находится под "гиперрациональным управлением", заявил Орбан
Россия находится под "гиперрациональным управлением", заявил Орбан - РИА Новости, 27.07.2024
Россия находится под "гиперрациональным управлением", заявил Орбан
Россия находится под "гиперрациональным управлением", ее действия логичны, а Запад, наоборот, непредсказуем и неуправляем, а его ослабление и распад - сейчас... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:17
2024-07-27T11:17
2024-07-27T15:00
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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Россия находится под "гиперрациональным управлением", ее действия логичны, а Запад, наоборот, непредсказуем и неуправляем, а его ослабление и распад - сейчас самая большая проблема в мире, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1."Война высветила тот факт, что самая большая проблема в мире - это ослабление и распад Запада. Конечно, западная пресса утверждает не это, а то, что самая большая проблема в мире - это Россия и угроза, исходящая от нее. Это заблуждение. Россия слишком велика по соотношению с населением, к тому же находится под гиперрациональным управлением, в том, что она делает, нет загадки, все логически следует из ее интересов, поэтому она понятна и на нее можно рассчитывать", - сказал Орбан.По его словам, Запад, напротив "непонятен, непредсказуем и неуправляем, а его поведение нерационально", Европа неспособна справиться с быстрым подъемом Азии.Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
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россия, украина, виктор орбан, венгрия, в мире
Россия, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, В мире
Россия находится под "гиперрациональным управлением", заявил Орбан
Орбан: действия России логичны, а Запад непредсказуем и неуправляем