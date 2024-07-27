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Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, заявил Лавров
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2024
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, заявил Лавров
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:45
2024-07-27T10:45
2024-07-27T10:54
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы нашу позицию излагали тысячу раз… Путин неоднократно говорил, отвечая на назойливые обращения, что Зеленский сам себе запретил, своим декретом, подписанным два года назад, сам себе и всем своим сотрудникам запретил вести переговоры с Россией. Сказал наш президент: ну пусть хотя бы для того, чтобы вы, западники, имели хоть какие-то аргументы упрекать нас в нежелании вести переговоры, пусть он отменит публично этот самый свой декрет", - сказал он в ходе пресс-конференции."Ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений", - подчеркнул Лавров.
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россия, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров
Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, заявил Лавров
Лавров: РФ не пойдет на капитуляцию перед Украиной, цели СВО будут достигнуты
ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы нашу позицию излагали тысячу раз… Путин неоднократно говорил, отвечая на назойливые обращения, что Зеленский сам себе запретил, своим декретом, подписанным два года назад, сам себе и всем своим сотрудникам запретил вести переговоры с Россией. Сказал наш президент: ну пусть хотя бы для того, чтобы вы, западники, имели хоть какие-то аргументы упрекать нас в нежелании вести переговоры, пусть он отменит публично этот самый свой декрет", - сказал он в ходе пресс-конференции.
"Ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений", - подчеркнул Лавров.