https://ria.ru/20240727/rossija-1962348915.html

Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, заявил Лавров

Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2024

Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, заявил Лавров

Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:45

2024-07-27T10:45

2024-07-27T10:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948056198_0:229:3232:2047_1920x0_80_0_0_78ae3c346bc6b77f1cc4528bb4ae8b46.jpg

ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Россия не пойдет на капитуляцию перед Украиной, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы нашу позицию излагали тысячу раз… Путин неоднократно говорил, отвечая на назойливые обращения, что Зеленский сам себе запретил, своим декретом, подписанным два года назад, сам себе и всем своим сотрудникам запретил вести переговоры с Россией. Сказал наш президент: ну пусть хотя бы для того, чтобы вы, западники, имели хоть какие-то аргументы упрекать нас в нежелании вести переговоры, пусть он отменит публично этот самый свой декрет", - сказал он в ходе пресс-конференции."Ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сергей лавров