https://ria.ru/20240727/rosobrnadzor-1962328432.html

Рособрнадзор предупредил о риске потери контроля за участниками ЕГЭ

Рособрнадзор предупредил о риске потери контроля за участниками ЕГЭ - РИА Новости, 27.07.2024

Рособрнадзор предупредил о риске потери контроля за участниками ЕГЭ

Металлодекторы и камеры наблюдения из-за развития технологий могут потерять свою эффективность при контроле за участниками Единого государственного экзамена... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:26

2024-07-27T08:26

2024-07-27T08:26

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Металлодекторы и камеры наблюдения из-за развития технологий могут потерять свою эффективность при контроле за участниками Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Если брать долгосрочную перспективу и развитие технологий – ни камеры, ни рамки, я так думаю, лет через пять уже не помогут… У меня большие страхи, что лет через пять развитие технологий приведет - если мы не будем соответствующих шагов делать - к большим проблемам с доверием: кто-то будет объективно идти, готовиться, сдавать, понимания, что это знание, что это важно, а кто-то будет пытаться (нарушить правила – ред.)", - сказал Музаев. По его словам, учащиеся уже сейчас пытаются использовать технологии, но средства проверки, установленные в школах, пока справляются. "Шаги необходимо предпринимать, мы в этом направлении работаем, у нас есть механизмы, которые мы используем… С "Ростелекомом" внедряем умные средства подавления связи, когда сеть глушится… Это дает свои плоды, но технологии на месте не стоят", - уточнил собеседник агентства. Музаев добавил, что средства, которые могут использовать нарушители экзамена, модернизируются. "Задача во время экзамена – отобрать лучших, чтобы они пришли на бюджетные места, отучились, стали специалистами", - заключил глава ведомства. Во время основного периода ЕГЭ-2024 за нарушение порядка были удалены 768 человек: за телефоны – 220 школьников, за шпаргалки – 337, по иным причинам – 211. Всего экзамен сдавали свыше 665 тысяч участников.

https://ria.ru/20240725/ege-1961885018.html

https://ria.ru/20240605/fadeev-1950705708.html

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)