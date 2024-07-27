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Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами - РИА Новости, 27.07.2024
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 21 украинский беспилотник, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:10
2024-07-27T07:10
2024-07-27T08:32
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 21 украинский беспилотник, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями", — говорится в релизе.Позже военное ведомство отчиталось об уничтожении еще семи беспилотников над Рязанской областью.По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, при атаке дронов никто не пострадал, материального ущерба тоже нет.В Липецкой области беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Там также обошлось без пострадавших.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Липецкая область
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами
Средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник над территорией России