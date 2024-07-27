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Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 27.07.2024 (обновлено: 08:32 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/pvo-1962322903.html
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами - РИА Новости, 27.07.2024
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 21 украинский беспилотник, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:10
2024-07-27T08:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
липецкая область
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 21 украинский беспилотник, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями", — говорится в релизе.Позже военное ведомство отчиталось об уничтожении еще семи беспилотников над Рязанской областью.По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, при атаке дронов никто не пострадал, материального ущерба тоже нет.В Липецкой области беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Там также обошлось без пострадавших.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Липецкая область
Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами

Средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник над территорией России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 21 украинский беспилотник, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Позже военное ведомство отчиталось об уничтожении еще семи беспилотников над Рязанской областью.
По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, при атаке дронов никто не пострадал, материального ущерба тоже нет.
В Липецкой области беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Там также обошлось без пострадавших.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛипецкая область
 
 
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