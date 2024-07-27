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В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ

В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024

В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ

ПВО сбила над Курской областью шесть украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T02:34

2024-07-27T02:34

2024-07-27T02:39

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ПВО сбила над Курской областью шесть украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее врио губернатора сообщал о ракетной опасности в 2.18 мск, спустя семь минут она была отменена, а в 2.27 мск объявлена снова. Также в Курской области действует угроза атаки БПЛА."Очень сложная ночь, повторно объявлена ракетная тревога. Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)