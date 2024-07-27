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В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:34 27.07.2024 (обновлено: 02:39 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/pvo-1962310245.html
В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ
В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ
ПВО сбила над Курской областью шесть украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:34
2024-07-27T02:39
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ПВО сбила над Курской областью шесть украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее врио губернатора сообщал о ракетной опасности в 2.18 мск, спустя семь минут она была отменена, а в 2.27 мск объявлена снова. Также в Курской области действует угроза атаки БПЛА."Очень сложная ночь, повторно объявлена ракетная тревога. Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ

Врио губернатора: силы ПВО сбили над Курской областью шесть беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ПВО сбила над Курской областью шесть украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Ранее врио губернатора сообщал о ракетной опасности в 2.18 мск, спустя семь минут она была отменена, а в 2.27 мск объявлена снова. Также в Курской области действует угроза атаки БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Очень сложная ночь, повторно объявлена ракетная тревога. Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)
 
 
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