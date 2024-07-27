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В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ
В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ
ПВО сбила над Курской областью шесть украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:34
2024-07-27T02:34
2024-07-27T02:39
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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вооруженные силы рф
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ПВО сбила над Курской областью шесть украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее врио губернатора сообщал о ракетной опасности в 2.18 мск, спустя семь минут она была отменена, а в 2.27 мск объявлена снова. Также в Курской области действует угроза атаки БПЛА."Очень сложная ночь, повторно объявлена ракетная тревога. Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили шесть беспилотников ВСУ
Врио губернатора: силы ПВО сбили над Курской областью шесть беспилотников ВСУ