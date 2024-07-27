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В Брянской области уничтожили 21 беспилотник
В Брянской области уничтожили 21 беспилотник - РИА Новости, 27.07.2024
В Брянской области уничтожили 21 беспилотник
ПВО вечером 26 июля уничтожила и перехватила 21 БПЛА над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T00:04
2024-07-27T00:04
2024-07-27T00:17
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ПВО вечером 26 июля уничтожила и перехватила 21 БПЛА над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале."Двадцать шестого июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Брянской области уничтожили 21 беспилотник
МО: силы ПВО вечером уничтожили 21 беспилотник над территорий Брянской области