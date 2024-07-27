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В Брянской области уничтожили 21 беспилотник

В Брянской области уничтожили 21 беспилотник - РИА Новости, 27.07.2024

В Брянской области уничтожили 21 беспилотник

ПВО вечером 26 июля уничтожила и перехватила 21 БПЛА над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T00:04

2024-07-27T00:04

2024-07-27T00:17

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брянская область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ПВО вечером 26 июля уничтожила и перехватила 21 БПЛА над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале."Двадцать шестого июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф