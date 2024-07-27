Путин объяснил значение древнего Херсонеса для русского народа
Путин объяснил историческое значение древнего Херсонеса для русского народа
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин пояснил историческое значение древнего Херсонеса для русского народа в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим".
В 2015 году Владимир Путин побывал в Херсонесе, где посетил крестильную купель князя Владимира и озвучил идею о создании историко-культурного центра христианства на этом месте.
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"Херсонес – один из самых древних городов нашей страны. Ему почти две с половиной тысячи лет. Для нас это прежде всего связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси", – рассказал Владимир Путин.
Специалисты считают, что крещение Руси случилось в 988 году. По словам президента России, это условная дата, так как само крещение, обращение различных славянских племен к восточному христианству длилось столетиями.
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"Для нас важно то, что в результате этого события начала складываться русская нация", – отметил Путин.
Президент пояснил, что к этому времени различные славянские племена на территории Руси фактических находились под властью одного князя, их хозяйство функционировало в рамках практически единого рынка, они говорили на одном языке. Но им не хватало духовного единства, без которого не могло быть единого народа и единой нации, сообщил он.
"Для нас это место в известном смысле является сакральным. Здесь исток нашей государственности и русского народа", – подчеркнул президент РФ.