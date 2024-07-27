https://ria.ru/20240727/putin-1962350518.html

Путин объяснил значение древнего Херсонеса для русского народа

Путин объяснил значение древнего Херсонеса для русского народа - РИА Новости, 27.07.2024

Путин объяснил значение древнего Херсонеса для русского народа

Президент Российской Федерации Владимир Путин пояснил историческое значение древнего Херсонеса для русского народа в интервью для документального фильма "Новый... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:00

2024-07-27T11:00

2024-07-27T11:00

херсонес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин пояснил историческое значение древнего Херсонеса для русского народа в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим".В 2015 году Владимир Путин побывал в Херсонесе, где посетил крестильную купель князя Владимира и озвучил идею о создании историко-культурного центра христианства на этом месте. "Херсонес – один из самых древних городов нашей страны. Ему почти две с половиной тысячи лет. Для нас это прежде всего связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси", – рассказал Владимир Путин.Специалисты считают, что крещение Руси случилось в 988 году. По словам президента России, это условная дата, так как само крещение, обращение различных славянских племен к восточному христианству длилось столетиями. "Для нас важно то, что в результате этого события начала складываться русская нация", – отметил Путин. Президент пояснил, что к этому времени различные славянские племена на территории Руси фактических находились под властью одного князя, их хозяйство функционировало в рамках практически единого рынка, они говорили на одном языке. Но им не хватало духовного единства, без которого не могло быть единого народа и единой нации, сообщил он. "Для нас это место в известном смысле является сакральным. Здесь исток нашей государственности и русского народа", – подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20240725/khersones-1961764077.html

https://ria.ru/20240727/putin-1962347450.html

https://ria.ru/20240528/arkheologiya-1948792571.html

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херсонес, россия, владимир путин