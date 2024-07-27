https://ria.ru/20240727/protest-1962380961.html

Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены

Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены - РИА Новости, 27.07.2024

Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены

Участники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту, следует из публикации на странице движения в соцсети РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T14:54

2024-07-27T14:54

2024-07-27T15:09

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ВЕНА, 27 июл — РИА Новости. Участники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту, следует из публикации на странице движения в соцсети X. Согласно публикации, активисты, сев на пол в Венском международном аэропорту и взявшись за руки, заблокировали один из проходов в здании гавани. Также они рассыпали оранжевое конфетти в одном из залов. Активисты требуют отказа австрийского правительства от использования угля, газа и нефти. При них были плакаты с надписью "Нефть убивает". Активисты ранее в среду уже протестовали в венском аэропорту, разлили краску и задержали один рейс в Рим. Кроме того, они анонсировали свой протест, который состоялся сегодня. В этой связи гендиректор воздушной гавани объявил, что будут усилены меры безопасности. Ранее в четверг аэропорт Франкфурта-на-Майне заявил, что были приостановлены рейсы из-за демонстрации активистов "Последнего поколения", позднее полёты были возобновлены. Накануне подобную акцию "Последнее поколение" провело в аэропорту Бонна/Кёльна.

https://ria.ru/20240724/wdr-1961635046.html

рим

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в мире, рим, франкфурт-на-майне, кельн