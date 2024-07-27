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Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены - РИА Новости, 27.07.2024
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14:54 27.07.2024 (обновлено: 15:09 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/protest-1962380961.html
Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены
Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены - РИА Новости, 27.07.2024
Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены
Участники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту, следует из публикации на странице движения в соцсети РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T14:54
2024-07-27T15:09
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ВЕНА, 27 июл — РИА Новости. Участники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту, следует из публикации на странице движения в соцсети X. Согласно публикации, активисты, сев на пол в Венском международном аэропорту и взявшись за руки, заблокировали один из проходов в здании гавани. Также они рассыпали оранжевое конфетти в одном из залов. Активисты требуют отказа австрийского правительства от использования угля, газа и нефти. При них были плакаты с надписью "Нефть убивает". Активисты ранее в среду уже протестовали в венском аэропорту, разлили краску и задержали один рейс в Рим. Кроме того, они анонсировали свой протест, который состоялся сегодня. В этой связи гендиректор воздушной гавани объявил, что будут усилены меры безопасности. Ранее в четверг аэропорт Франкфурта-на-Майне заявил, что были приостановлены рейсы из-за демонстрации активистов "Последнего поколения", позднее полёты были возобновлены. Накануне подобную акцию "Последнее поколение" провело в аэропорту Бонна/Кёльна.
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в мире, рим, франкфурт-на-майне, кельн
В мире, Рим, Франкфурт-на-Майне, Кельн
Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены

В аэропорту Вены экоактивисты сели на пол и заблокировали один из проходов

© Letzte Generation ÖsterreichУчастники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту
Участники организации Последнее поколение Австрия организовали протест в Венском международном аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Letzte Generation Österreich
Участники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 июл — РИА Новости. Участники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту, следует из публикации на странице движения в соцсети X.
Согласно публикации, активисты, сев на пол в Венском международном аэропорту и взявшись за руки, заблокировали один из проходов в здании гавани. Также они рассыпали оранжевое конфетти в одном из залов. Активисты требуют отказа австрийского правительства от использования угля, газа и нефти. При них были плакаты с надписью "Нефть убивает".
Активисты ранее в среду уже протестовали в венском аэропорту, разлили краску и задержали один рейс в Рим. Кроме того, они анонсировали свой протест, который состоялся сегодня. В этой связи гендиректор воздушной гавани объявил, что будут усилены меры безопасности.
Ранее в четверг аэропорт Франкфурта-на-Майне заявил, что были приостановлены рейсы из-за демонстрации активистов "Последнего поколения", позднее полёты были возобновлены. Накануне подобную акцию "Последнее поколение" провело в аэропорту Бонна/Кёльна.
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Германии аэропорт приостановил полеты из-за акции экоактивистов
24 июля, 10:22
 
В миреРимФранкфурт-на-МайнеКельн
 
 
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