Экоактивисты устроили протест в аэропорту Вены
В аэропорту Вены экоактивисты сели на пол и заблокировали один из проходов
© Letzte Generation ÖsterreichУчастники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту
© Letzte Generation Österreich
Участники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту
ВЕНА, 27 июл — РИА Новости. Участники организации "Последнее поколение Австрия" организовали протест в Венском международном аэропорту, следует из публикации на странице движения в соцсети X.
Согласно публикации, активисты, сев на пол в Венском международном аэропорту и взявшись за руки, заблокировали один из проходов в здании гавани. Также они рассыпали оранжевое конфетти в одном из залов. Активисты требуют отказа австрийского правительства от использования угля, газа и нефти. При них были плакаты с надписью "Нефть убивает".
Активисты ранее в среду уже протестовали в венском аэропорту, разлили краску и задержали один рейс в Рим. Кроме того, они анонсировали свой протест, который состоялся сегодня. В этой связи гендиректор воздушной гавани объявил, что будут усилены меры безопасности.
Ранее в четверг аэропорт Франкфурта-на-Майне заявил, что были приостановлены рейсы из-за демонстрации активистов "Последнего поколения", позднее полёты были возобновлены. Накануне подобную акцию "Последнее поколение" провело в аэропорту Бонна/Кёльна.