https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html

Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы

Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024

Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы

Жительница челябинского поселка Киолим, который затопило после прорыва дамбы, рассказала РИА Новости, что вместе с семьей и грудным ребенком 1,5 часа сидела на... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:15

2024-07-27T10:15

2024-07-27T10:43

происшествия

челябинская область

прорыв дамбы в челябинской области

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КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Жительница челябинского поселка Киолим, который затопило после прорыва дамбы, рассказала РИА Новости, что вместе с семьей и грудным ребенком 1,5 часа сидела на крыше своего дома и ждала эвакуации. "Моментально все произошло. Дома сидела. Сперва – раз – и свет потух. Не поняли, в чем дело. Потом сын в окно посмотрел и как закричит: "Мама, мама, давайте быстрее спасаться, там вода идет". Мы как глянули и быстрей на крышу залезли. На крыше сидели часа полтора с грудным ребенком", - рассказала Светлана Абиталипова. По ее словам, семья недавно ремонтировала крышу своего дома и не убрала лестницу, именно это помогло уральцам спастись, потому что вода быстро затапливала дом. "Шок испытали, прощались с жизнью уже", - поделилась женщина. Она добавила, что для эвакуации в поселок приехал "Камаз", затем местных жителей пересадили на автобус и отвезли в пункты временного размещения. Семья успела взять с собой только детские вещи, на остальные сборы не было времени. Как отметила Светлана, не успела семья снять с привязи и двух собак, в результате чего они погибли, судьба домашнего скота и кур пока не известна. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240418/damba-1940898568.html

челябинская область

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Жительница поселка Киолим о том, как спасалась во время прорыва дамбы Жительница челябинского поселка Киолим, который затопило после прорыва дамбы, рассказала РИА Новости, что вместе с семьей и грудным ребенком 1,5 часа сидела на крыше дома и ждала эвакуации. 2024-07-27T10:15 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области