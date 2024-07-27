Рейтинг@Mail.ru
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 27.07.2024 (обновлено: 10:43 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы
Жительница челябинского поселка Киолим, который затопило после прорыва дамбы, рассказала РИА Новости, что вместе с семьей и грудным ребенком 1,5 часа сидела на... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:15
2024-07-27T10:43
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962347919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7380e5e499b53e6088ad84e1ae2e9b7.jpg
КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Жительница челябинского поселка Киолим, который затопило после прорыва дамбы, рассказала РИА Новости, что вместе с семьей и грудным ребенком 1,5 часа сидела на крыше своего дома и ждала эвакуации. "Моментально все произошло. Дома сидела. Сперва – раз – и свет потух. Не поняли, в чем дело. Потом сын в окно посмотрел и как закричит: "Мама, мама, давайте быстрее спасаться, там вода идет". Мы как глянули и быстрей на крышу залезли. На крыше сидели часа полтора с грудным ребенком", - рассказала Светлана Абиталипова. По ее словам, семья недавно ремонтировала крышу своего дома и не убрала лестницу, именно это помогло уральцам спастись, потому что вода быстро затапливала дом. "Шок испытали, прощались с жизнью уже", - поделилась женщина. Она добавила, что для эвакуации в поселок приехал "Камаз", затем местных жителей пересадили на автобус и отвезли в пункты временного размещения. Семья успела взять с собой только детские вещи, на остальные сборы не было времени. Как отметила Светлана, не успела семья снять с привязи и двух собак, в результате чего они погибли, судьба домашнего скота и кур пока не известна. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240418/damba-1940898568.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жительница поселка Киолим о том, как спасалась во время прорыва дамбы
Жительница челябинского поселка Киолим, который затопило после прорыва дамбы, рассказала РИА Новости, что вместе с семьей и грудным ребенком 1,5 часа сидела на крыше дома и ждала эвакуации.
2024-07-27T10:15
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962347919_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fd192f55133fca53020756f1a3ac9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы

Жительница поселка Киолим 1,5 часа ждала эвакуации после прорыва дамбы

Читать ria.ru в
КАРАБАШ, 27 июл – РИА Новости. Жительница челябинского поселка Киолим, который затопило после прорыва дамбы, рассказала РИА Новости, что вместе с семьей и грудным ребенком 1,5 часа сидела на крыше своего дома и ждала эвакуации.
"Моментально все произошло. Дома сидела. Сперва – раз – и свет потух. Не поняли, в чем дело. Потом сын в окно посмотрел и как закричит: "Мама, мама, давайте быстрее спасаться, там вода идет". Мы как глянули и быстрей на крышу залезли. На крыше сидели часа полтора с грудным ребенком", - рассказала Светлана Абиталипова.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Жительница Орска рассказала, как стала очевидцем прорыва дамбы
18 апреля, 20:03
По ее словам, семья недавно ремонтировала крышу своего дома и не убрала лестницу, именно это помогло уральцам спастись, потому что вода быстро затапливала дом. "Шок испытали, прощались с жизнью уже", - поделилась женщина.
Она добавила, что для эвакуации в поселок приехал "Камаз", затем местных жителей пересадили на автобус и отвезли в пункты временного размещения. Семья успела взять с собой только детские вещи, на остальные сборы не было времени.
Как отметила Светлана, не успела семья снять с привязи и двух собак, в результате чего они погибли, судьба домашнего скота и кур пока не известна.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация.
В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
Инфографика
 
ПроисшествияЧелябинская областьПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала