https://ria.ru/20240727/predlozheniya-1962345178.html
Лавров объяснил, почему посыпались предложения о мире на Украине
Лавров объяснил, почему посыпались предложения о мире на Украине - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров объяснил, почему посыпались предложения о мире на Украине
Многочисленные предложения по урегулированию конфликта на Украине, появившиеся в последнее время, связаны с тем, что Запад стал осознавать невозможность... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:25
2024-07-27T10:25
2024-07-27T11:52
специальная военная операция на украине
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Многочисленные предложения по урегулированию конфликта на Украине, появившиеся в последнее время, связаны с тем, что Запад стал осознавать невозможность победить Москву, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран — участниц Восточноазиатского саммита.По его словам, эти предложения несерьезны."Я не считаю необходимым комментировать многочисленные идеи, которые сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение России и в условиях, когда Запад все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима", — сказал министр.При этом он подчеркнул, что Москва всегда готова к честному разговору с учетом сложившихся реалий. Среди этих реалий — вхождение четырех новых регионов в состав России и внесение соответствующих изменений в конституцию, недопустимость сохранения киевского режима, истребляющего русское меньшинство и носящего ярко выраженный нацистский характер.Однако позиция Запада состоит в игнорировании российской точки зрения, добавил Лавров."Ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений", — подчеркнул глава МИД.Президент Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240704/evropa-1957223301.html
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
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россия, украина, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире
Лавров объяснил, почему посыпались предложения о мире на Украине
Лавров: Запад стал осознавать невозможность победить Россию
ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Многочисленные предложения по урегулированию конфликта на Украине, появившиеся в последнее время, связаны с тем, что Запад стал осознавать невозможность победить Москву, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран — участниц Восточноазиатского саммита.
По его словам, эти предложения несерьезны.
"Я не считаю необходимым комментировать многочисленные идеи, которые сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение России и в условиях, когда Запад все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима", — сказал министр.
При этом он подчеркнул, что Москва всегда готова к честному разговору с учетом сложившихся реалий. Среди этих реалий — вхождение четырех новых регионов в состав России и внесение соответствующих изменений в конституцию, недопустимость сохранения киевского режима, истребляющего русское меньшинство и носящего ярко выраженный нацистский характер.
Однако позиция Запада состоит в игнорировании российской точки зрения, добавил Лавров.
«
"Ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений", — подчеркнул глава МИД.
Президент Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине
, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.