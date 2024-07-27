https://ria.ru/20240727/predlozheniya-1962345178.html

Лавров объяснил, почему посыпались предложения о мире на Украине

Лавров объяснил, почему посыпались предложения о мире на Украине - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров объяснил, почему посыпались предложения о мире на Украине

Многочисленные предложения по урегулированию конфликта на Украине, появившиеся в последнее время, связаны с тем, что Запад стал осознавать невозможность... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:25

2024-07-27T10:25

2024-07-27T11:52

специальная военная операция на украине

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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Многочисленные предложения по урегулированию конфликта на Украине, появившиеся в последнее время, связаны с тем, что Запад стал осознавать невозможность победить Москву, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран — участниц Восточноазиатского саммита.По его словам, эти предложения несерьезны."Я не считаю необходимым комментировать многочисленные идеи, которые сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение России и в условиях, когда Запад все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима", — сказал министр.При этом он подчеркнул, что Москва всегда готова к честному разговору с учетом сложившихся реалий. Среди этих реалий — вхождение четырех новых регионов в состав России и внесение соответствующих изменений в конституцию, недопустимость сохранения киевского режима, истребляющего русское меньшинство и носящего ярко выраженный нацистский характер.Однако позиция Запада состоит в игнорировании российской точки зрения, добавил Лавров."Ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений", — подчеркнул глава МИД.Президент Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240704/evropa-1957223301.html

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

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россия, украина, сергей лавров, в мире