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В Полтавской области загорелся промышленный объект
В Полтавской области загорелся промышленный объект - РИА Новости, 27.07.2024
В Полтавской области загорелся промышленный объект
Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины, возник пожар, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:20
2024-07-27T10:20
2024-07-27T10:21
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины, возник пожар, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. "Есть повреждения промышленного объекта. Возник пожар, его ликвидировали спасатели", - написал Пронин. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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полтавская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, В мире
В Полтавской области загорелся промышленный объект
Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта