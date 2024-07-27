https://ria.ru/20240727/pozhar-1962344708.html

В Полтавской области загорелся промышленный объект

В Полтавской области загорелся промышленный объект - РИА Новости, 27.07.2024

В Полтавской области загорелся промышленный объект

Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины, возник пожар, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:20

2024-07-27T10:20

2024-07-27T10:21

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины, возник пожар, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. "Есть повреждения промышленного объекта. Возник пожар, его ликвидировали спасатели", - написал Пронин. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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