https://ria.ru/20240727/potok-1962403547.html

В челябинском поселке поток воды унес двухэтажный дом на полкилометра

В челябинском поселке поток воды унес двухэтажный дом на полкилометра - РИА Новости, 27.07.2024

В челябинском поселке поток воды унес двухэтажный дом на полкилометра

Мощный поток воды, пришедший в челябинский поселок Киолим после прорыва дамбы, унес почти на полкилометра двухэтажный дом, в котором находились женщина и двое... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:35

2024-07-27T17:35

2024-07-27T19:07

происшествия

жилье

карабаш

челябинская область

еманжелинский район

прорыв дамбы в челябинской области

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КИОЛИМ (Челябинская область), 27 июл – РИА Новости. Мощный поток воды, пришедший в челябинский поселок Киолим после прорыва дамбы, унес почти на полкилометра двухэтажный дом, в котором находились женщина и двое детей, сообщил РИА Новости местный житель Сергей Щербаков. По словам мужчины, вечером в пятницу он, находясь на улице, услышал сильный шум, похожий на грохот водопада, и буквально через пару минут увидел воду, движущуюся в сторону поселка. "Вода начала поступать очень стремительно, очень шумно, сметая буквально все на своем пути. Поплыли машины, все, что плавает, все поплыло", - поделился Сергей. О паводке мужчина в первую очередь сообщил главе поселения и в расположенную неподалеку воинскую часть, однако военные сообщили, что не могут проехать к пострадавшим из-за размытых дорог. Тогда мужчина вместе с односельчанами самостоятельно организовали эвакуационный штаб, куда помогали перебраться пожилым людям и семьям с маленькими детьми. В это время, добавил Сергей, супруга сообщила ему, что вода добралась и до их дома. "У нас простой каркасный домик на фермерском хозяйстве для проживания круглогодичного. В нем находилась моя супруга с двумя малолетними детьми девяти и десяти лет. Там небольшой уклон и вода обходила наше хозяйство, наш дом. Потом, когда пришла большая вода, его просто подняло и унесло метров на 350-400. Они находились в этом доме. Я сказал, чтобы они никуда не выходили, потому что, если бы они вышли, просто были бы другие последствия. Дом, как Ноев ковчег, поплыл, прошел все кусты, все поле. Задержала его только лесопосадка", - рассказал Щербаков. По его словам, когда дом перестало нести течением, до него добрался спасательный отряд и эвакуировал семью в Карабаш. Как отметил уралец, сам двухэтажный дом остался целым, но пострадала бытовая техника, которую мужчина использовал для переработки молока – Сергей занимается животноводством и реализация молока - его единственный источник дохода. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу, по данным властей ЧП произошло из-за продолжительных осадков. Был затоплен поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой затопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, погибших при ЧП нет. Тем временем, режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах, в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС и повышенной готовности.

https://ria.ru/20240727/reka-1962321400.html

https://ria.ru/20240727/chelyabinsk-1962368469.html

https://ria.ru/20240725/kbr-1961892502.html

карабаш

челябинская область

еманжелинский район

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происшествия, жилье, карабаш, челябинская область, еманжелинский район, прорыв дамбы в челябинской области