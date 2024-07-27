https://ria.ru/20240727/posobiya-1962310757.html
В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году
В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году - РИА Новости, 27.07.2024
В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году
Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 69 тысяч, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:47
2024-07-27T02:47
2024-07-27T04:32
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 69 тысяч, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. "Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет - до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно", - сообщила Стенякина. Она добавила, что максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен в 2025 году более чем в два раза - с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей. "Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го - на 4,5% и с 1 апреля 2025-го - на 2,2%", - уточнила депутат ГД. По ее словам, в 2025 году также вырастут пособия, которые получают Герои России и Герои Труда, ветераны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы техногенных аварий и другие категории граждан. Предполагается, что в 2025 году их повысят на 4,5%, уточнила парламентарий. "Маткапитал также вырастет в 2025 году, на него выделено 694,2 миллиарда рублей. Исходя из темпов развития инфляции, в 2025 году материнский капитал при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей", - сказала она. Доходы военных также должны вырасти в будущем году - основное денежное довольствие, а также пенсии, которые рассчитываются исходя из его размера. Как правило, такие индексации проводится осенью на процент не менее прогнозируемого процента инфляции, установленного в бюджете, – на 2025 год он равняется 4%, заключила Стенякина.
https://ria.ru/20240726/pomosch-1962105542.html
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958537802.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году
В Госдуме рассказали о повышении пособия по беременности и уходу за ребенком
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 69 тысяч, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.
"Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет - до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно", - сообщила Стенякина.
Она добавила, что максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен в 2025 году более чем в два раза - с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей.
"Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го - на 4,5% и с 1 апреля 2025-го - на 2,2%", - уточнила депутат ГД.
По ее словам, в 2025 году также вырастут пособия, которые получают Герои России
и Герои Труда, ветераны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы техногенных аварий и другие категории граждан. Предполагается, что в 2025 году их повысят на 4,5%, уточнила парламентарий.
"Маткапитал также вырастет в 2025 году, на него выделено 694,2 миллиарда рублей. Исходя из темпов развития инфляции, в 2025 году материнский капитал при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей", - сказала она.
Доходы военных также должны вырасти в будущем году - основное денежное довольствие, а также пенсии, которые рассчитываются исходя из его размера. Как правило, такие индексации проводится осенью на процент не менее прогнозируемого процента инфляции, установленного в бюджете, – на 2025 год он равняется 4%, заключила Стенякина.