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Лавров прокомментировал идею ленд-лиза для Украины - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/pomosch-1962363075.html
Лавров прокомментировал идею ленд-лиза для Украины
Лавров прокомментировал идею ленд-лиза для Украины - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров прокомментировал идею ленд-лиза для Украины
Идея предоставить Киеву американскую помощь на условиях ленд-лиза, чтобы в течение многих лет получать от будущих киевских властей деньги, - это подход... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:53
2024-07-27T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
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сергей лавров
майк помпео
дональд трамп
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ВЬЕТНЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Идея предоставить Киеву американскую помощь на условиях ленд-лиза, чтобы в течение многих лет получать от будущих киевских властей деньги, - это подход бизнесмена к поддержке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать. "Вместо того, чтобы Украине просто так деньги отдавать, выделить 500 миллиардов долларов на условиях ленд-лиза, чтобы долгими десятилетиями потом получать деньги с тех, кто будет в Киеве менять друг друга во властных структурах, - это подход бизнесмена", - сказал Лавров на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941101556.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, майк помпео, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Майк Помпео, Дональд Трамп, США
Лавров прокомментировал идею ленд-лиза для Украины

Лавров назвал идею ленд-лиза для Украины подходом бизнесмена

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЬЕТНЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Идея предоставить Киеву американскую помощь на условиях ленд-лиза, чтобы в течение многих лет получать от будущих киевских властей деньги, - это подход бизнесмена к поддержке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.
"Вместо того, чтобы Украине просто так деньги отдавать, выделить 500 миллиардов долларов на условиях ленд-лиза, чтобы долгими десятилетиями потом получать деньги с тех, кто будет в Киеве менять друг друга во властных структурах, - это подход бизнесмена", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровМайк ПомпеоДональд ТрампСША
 
 
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