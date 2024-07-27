https://ria.ru/20240727/pomosch-1962363075.html

Лавров прокомментировал идею ленд-лиза для Украины

Лавров прокомментировал идею ленд-лиза для Украины - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров прокомментировал идею ленд-лиза для Украины

Идея предоставить Киеву американскую помощь на условиях ленд-лиза, чтобы в течение многих лет получать от будущих киевских властей деньги, - это подход... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:53

2024-07-27T12:53

2024-07-27T12:53

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дональд трамп

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ВЬЕТНЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Идея предоставить Киеву американскую помощь на условиях ленд-лиза, чтобы в течение многих лет получать от будущих киевских властей деньги, - это подход бизнесмена к поддержке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать. "Вместо того, чтобы Украине просто так деньги отдавать, выделить 500 миллиардов долларов на условиях ленд-лиза, чтобы долгими десятилетиями потом получать деньги с тех, кто будет в Киеве менять друг друга во властных структурах, - это подход бизнесмена", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941101556.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, майк помпео, дональд трамп, сша