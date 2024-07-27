https://ria.ru/20240727/pokushenie-1962393290.html

Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним

Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним - РИА Новости, 27.07.2024

Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа было не последним, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:23

2024-07-27T16:23

2024-07-27T16:23

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виктор орбан

покушение на дональда трампа

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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа было не последним, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании", - сказал Орбан. Венгерский премьер также добавил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом. По словам Орбана, Трамп поставил перед собой цель вернуть американский народ из постнационального либерального государства в состояние национального государства, поэтому его хотят посадить в тюрьму, отнимают его активы, а если это не помогает, пытаются убить. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого в покушении, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

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в мире, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, покушение на дональда трампа