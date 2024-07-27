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Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним - РИА Новости, 27.07.2024
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16:23 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/pokushenie-1962393290.html
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним - РИА Новости, 27.07.2024
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа было не последним, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:23
2024-07-27T16:23
в мире
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
покушение на дональда трампа
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БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа было не последним, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании", - сказал Орбан. Венгерский премьер также добавил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом. По словам Орбана, Трамп поставил перед собой цель вернуть американский народ из постнационального либерального государства в состояние национального государства, поэтому его хотят посадить в тюрьму, отнимают его активы, а если это не помогает, пытаются убить. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого в покушении, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
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в мире, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, покушение на дональда трампа
В мире, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Покушение на Дональда Трампа
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним

Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним перед выборами

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа было не последним, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
"То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании", - сказал Орбан.
Венгерский премьер также добавил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом.
По словам Орбана, Трамп поставил перед собой цель вернуть американский народ из постнационального либерального государства в состояние национального государства, поэтому его хотят посадить в тюрьму, отнимают его активы, а если это не помогает, пытаются убить.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого в покушении, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
 
В миреСШАВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанПокушение на Дональда Трампа
 
 
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