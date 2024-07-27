Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним
Орбан допустил, что покушение на Трампа было не последним перед выборами
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 июл - РИА Новости. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа было не последним, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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"То, что произошло, не обязательно было последней попыткой в этой кампании", - сказал Орбан.
Венгерский премьер также добавил, что накануне провел телефонный разговор с Трампом.
По словам Орбана, Трамп поставил перед собой цель вернуть американский народ из постнационального либерального государства в состояние национального государства, поэтому его хотят посадить в тюрьму, отнимают его активы, а если это не помогает, пытаются убить.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого в покушении, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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