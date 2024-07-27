https://ria.ru/20240727/podryvnik-1962315608.html

Соседка родителей подрывника авто в Москве рассказала о его семье

Соседка родителей подрывника авто в Москве рассказала о его семье - РИА Новости, 27.07.2024

Соседка родителей подрывника авто в Москве рассказала о его семье

Соседка родителей Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве, рассказала РИА Новости, что в их доме никогда не было скандалов, это спокойные РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:27

2024-07-27T04:27

2024-07-27T04:57

происшествия

москва

урюпинск

бодрум

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962078017_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_bfed914dd257559324c5678731268d17.jpg

УРЮПИНСК (Волгоградская область), 27 июл – РИА Новости. Соседка родителей Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве, рассказала РИА Новости, что в их доме никогда не было скандалов, это спокойные и вежливые люди. "Я живу в доме напротив. Видимся с ними на улице, здороваемся. Спокойные, вежливые. Никаких скандалов за все время, которое я тут живу с 2007 года, из их дома не слышала. С сыновьями соседей не общалась", - рассказала РИА Новости соседка Серебряковых в Урюпинске. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20240727/zaderzhanie-1962312998.html

https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961837241.html

москва

урюпинск

бодрум

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, урюпинск, бодрум, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия