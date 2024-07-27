Рейтинг@Mail.ru
Власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/plotina-1962382422.html
Власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области
Власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области - РИА Новости, 27.07.2024
Власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области
Разрушение плотины на Киалимском водохранилище Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков, заявил глава Карабашского городского округа... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:07
2024-07-27T15:07
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962348168_0:1:1143:644_1920x0_80_0_0_712fcb7ddecf4021bd9c7d0536b2b870.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Разрушение плотины на Киалимском водохранилище Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков, заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в "ВКонтакте"."Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления", – написал он.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, погибших при ЧП нет.
https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html
https://ria.ru/20240727/doma-1962339200.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962348168_159:0:1115:717_1920x0_80_0_0_0f234d81c473a4f3b335fcb76c236e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области
Власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области

Власти: разрушение плотины на Киалимском водохранилище произошло из-за дождей

© МЧС Челябинской области/TelegramСпасатели эвакуируют людей из СНТ "Железнодорожник" в Сосновском районе Челябинской области из-за паводка
Спасатели эвакуируют людей из СНТ Железнодорожник в Сосновском районе Челябинской области из-за паводка - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© МЧС Челябинской области/Telegram
Спасатели эвакуируют людей из СНТ "Железнодорожник" в Сосновском районе Челябинской области из-за паводка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Разрушение плотины на Киалимском водохранилище Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков, заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в "ВКонтакте".
«
"Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления", – написал он.
Жительница поселка Киолим о том, как спасалась во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы
Вчера, 10:15
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация.
В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, погибших при ЧП нет.
Обстановка в селе Киолим Челябинской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов
Вчера, 09:42
 
ПроисшествияЧелябинская областьПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала