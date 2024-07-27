https://ria.ru/20240727/plotina-1962382422.html
Власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области
Власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области - РИА Новости, 27.07.2024
Власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области
Разрушение плотины на Киалимском водохранилище Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков, заявил глава Карабашского городского округа... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:07
2024-07-27T15:07
2024-07-27T15:07
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Разрушение плотины на Киалимском водохранилище Челябинской области произошло из-за продолжительных осадков, заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в "ВКонтакте"."Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления", – написал он.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, погибших при ЧП нет.
https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html
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происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области
Власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области
Власти: разрушение плотины на Киалимском водохранилище произошло из-за дождей