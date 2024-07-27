https://ria.ru/20240727/pisma-1962299078.html

Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы

Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы - РИА Новости, 27.07.2024

Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы

В попытках зацепить внимание жертвы и вынудить ее общаться мошенники придумывают новые и новые способы. Один из них - интригующее сообщение с заграничного... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T02:15

2024-07-27T02:15

2024-07-27T02:15

общество

россия

технологии

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 27 - РИА Новости. В попытках зацепить внимание жертвы и вынудить ее общаться мошенники придумывают новые и новые способы. Один из них - интригующее сообщение с заграничного номера, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что главная задача мошенников - заинтересовать и втереться в доверие. Для этого в ход идут разные способы. Например, с иностранного номера присылают сообщение с необычным заходом: "Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…".К сообщению прикрепляют ссылку в расчете на то, что заинтересованная жертва кликнет на “новый аккаунт”, чтобы узнать, кто же ей пишет. После этого негодяи получают возможность вскрыть чужой профиль на Госуслугах и страницы в соцсетях. Затем они могут украсть ваши средства с личного счета или компрометировать персональные данные.Поэтому не следует открывать какие бы то ни было ссылки от незнакомцев, даже если вам очень интересно, заключил Соловьев.

https://ria.ru/20240715/izvestiya-1959701610.html

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общество, россия, технологии, иван соловьев (юрист)