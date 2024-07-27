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Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы - РИА Новости, 27.07.2024
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02:15 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/pisma-1962299078.html
Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы
Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы - РИА Новости, 27.07.2024
Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы
В попытках зацепить внимание жертвы и вынудить ее общаться мошенники придумывают новые и новые способы. Один из них - интригующее сообщение с заграничного... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:15
2024-07-27T02:15
общество
россия
технологии
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 27 - РИА Новости. В попытках зацепить внимание жертвы и вынудить ее общаться мошенники придумывают новые и новые способы. Один из них - интригующее сообщение с заграничного номера, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что главная задача мошенников - заинтересовать и втереться в доверие. Для этого в ход идут разные способы. Например, с иностранного номера присылают сообщение с необычным заходом: "Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…".К сообщению прикрепляют ссылку в расчете на то, что заинтересованная жертва кликнет на “новый аккаунт”, чтобы узнать, кто же ей пишет. После этого негодяи получают возможность вскрыть чужой профиль на Госуслугах и страницы в соцсетях. Затем они могут украсть ваши средства с личного счета или компрометировать персональные данные.Поэтому не следует открывать какие бы то ни было ссылки от незнакомцев, даже если вам очень интересно, заключил Соловьев.
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общество, россия, технологии, иван соловьев (юрист)
Общество, Россия, Технологии, Иван Соловьев (юрист)
Россиян предупредили об опасных письмах из-за границы

Юрист Соловьев: мошенники могут привлечь жертву письмом с заграничного номера

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 - РИА Новости. В попытках зацепить внимание жертвы и вынудить ее общаться мошенники придумывают новые и новые способы. Один из них - интригующее сообщение с заграничного номера, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он напомнил, что главная задача мошенников - заинтересовать и втереться в доверие. Для этого в ход идут разные способы. Например, с иностранного номера присылают сообщение с необычным заходом: "Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…".
К сообщению прикрепляют ссылку в расчете на то, что заинтересованная жертва кликнет на “новый аккаунт”, чтобы узнать, кто же ей пишет. После этого негодяи получают возможность вскрыть чужой профиль на Госуслугах и страницы в соцсетях. Затем они могут украсть ваши средства с личного счета или компрометировать персональные данные.
Поэтому не следует открывать какие бы то ни было ссылки от незнакомцев, даже если вам очень интересно, заключил Соловьев.
Электросчетчики в подъезде жилого дома Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества
15 июля, 10:10
 
ОбществоРоссияТехнологииИван Соловьев (юрист)
 
 
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