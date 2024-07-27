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Патрушев отметил лидирующие позиции ВМФ России в мире - РИА Новости, 27.07.2024
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12:35 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/patrushev-1962360768.html
Патрушев отметил лидирующие позиции ВМФ России в мире
Патрушев отметил лидирующие позиции ВМФ России в мире - РИА Новости, 27.07.2024
Патрушев отметил лидирующие позиции ВМФ России в мире
Военно-морской флот России занимает лидирующие позиции в мире, на новый уровень выходит разработка и производство вооружения и военной техники, совершенствуется РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:35
2024-07-27T12:35
безопасность
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России занимает лидирующие позиции в мире, на новый уровень выходит разработка и производство вооружения и военной техники, совершенствуется мастерство и боевая подготовка подразделений ВМФ, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. Созданный Петром Первым военный флот на протяжении всего времени своего существования остается символом могущества российского государства, отметил Патрушев в поздравлении военным морякам по случаю предстоящего Дня ВМФ. "Военно-Морской Флот России занимает лидирующие позиции в мире. Обеспечивает сдерживание потенциальных противников и предотвращение агрессии против нашей Родины, самоотверженно участвует в специальной военной операции", - говорится в поздравлении. Российский ВМФ поддерживает стратегическую стабильность и международный правопорядок в Мировом океане, повседневно сопровождает мирную хозяйственную деятельность России в интересах социально-экономического развития страны, добавил Патрушев. "Приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности остается поддержание боевых возможностей флота для выполнения стратегических и оперативных задач. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил масштабные задачи дальнейшего развития кораблестроения, укрепления научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы", - подчеркнул Патрушев. "На новый уровень выходит разработка и производство вооружения и военной техники, совершенствуется мастерство и боевая подготовка подразделений ВМФ и его специализированных родов войск", - добавил помощник главы государства.
https://ria.ru/20240726/den_vmf-1959233813.html
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безопасность, россия, николай патрушев
Безопасность, Россия, Николай Патрушев
Патрушев отметил лидирующие позиции ВМФ России в мире

Помощник президента Патрушев: ВМФ России занимает лидирующие позиции в мире

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России занимает лидирующие позиции в мире, на новый уровень выходит разработка и производство вооружения и военной техники, совершенствуется мастерство и боевая подготовка подразделений ВМФ, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
Созданный Петром Первым военный флот на протяжении всего времени своего существования остается символом могущества российского государства, отметил Патрушев в поздравлении военным морякам по случаю предстоящего Дня ВМФ.
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«
"Военно-Морской Флот России занимает лидирующие позиции в мире. Обеспечивает сдерживание потенциальных противников и предотвращение агрессии против нашей Родины, самоотверженно участвует в специальной военной операции", - говорится в поздравлении.
Российский ВМФ поддерживает стратегическую стабильность и международный правопорядок в Мировом океане, повседневно сопровождает мирную хозяйственную деятельность России в интересах социально-экономического развития страны, добавил Патрушев.
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"Приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности остается поддержание боевых возможностей флота для выполнения стратегических и оперативных задач. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил масштабные задачи дальнейшего развития кораблестроения, укрепления научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы", - подчеркнул Патрушев.
«
"На новый уровень выходит разработка и производство вооружения и военной техники, совершенствуется мастерство и боевая подготовка подразделений ВМФ и его специализированных родов войск", - добавил помощник главы государства.
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