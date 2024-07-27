https://ria.ru/20240727/partiya-1962394446.html

В ФРГ рекордно возросла поддержка партии, критикующей поставки оружия ВСУ

В ФРГ рекордно возросла поддержка партии, критикующей поставки оружия ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024

В ФРГ рекордно возросла поддержка партии, критикующей поставки оружия ВСУ

Выступающая за мирные переговоры и против поставок оружия на Украину партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) достигла показателя... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:28

2024-07-27T16:28

2024-07-27T16:28

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БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Выступающая за мирные переговоры и против поставок оружия на Украину партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) достигла показателя поддержки избирателей в 10 процентных пункта, что почти равно популярности входящей в правительство партии "Зеленые", следует из опроса института изучения общественного мнения INSA для немецкой газеты Bild. Из результатов опроса следует, что если бы в Германии парламентские выборы прошли в эти дни, то ССВ получила бы 10% голосов, что является максимальным показателем в аналогичных опросах со времени основания партии в этом году. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая также как и ССВ критикует поставки оружия на Украину и выступает за мирные переговоры, по сравнению с прошлым аналогичным опросом выросла на один процентный пункт до 18%. Тем самым, обе партии получили бы почти треть всех голосов в бундестаге. Как и ранее, с 30% лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Рейтинг правящей коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ, 15%), "Зеленых" (11%) и Свободной демократической партии (СвДП, 5%) стагнирует при общем показателе в 31%. Популярность партии "Левые", от которой ранее откололась ССВ, упала до 3%, что означало бы потерю мест в немецком парламенте. Для парламентского большинства при текущей констелляции потребовалось бы 44 % голосов. Отмечается, что оппозиционный блок мог бы войти в правительство с СДПГ (суммарно 45%) или создать коалицию по цвету флага Ямайки с "Зелёными" и СвДП (46%). Опрос проводился 22-26 июля среди 1203 граждан ФРГ. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта. Аналогичный опрос проводился 19-22 июля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

https://ria.ru/20240714/germaniya-1959449401.html

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

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в мире, украина, германия, россия, сара вагенкнехт, сергей лавров, нато, минские соглашения